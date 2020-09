Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokals

Pflichtspiel Nummer eins für Borussia Dortmund in der neuen Saison: Der BVB tritt im DFB-Pokal bei Duisburg an - doch wo läuft das Spiel im TV?

Die erste Runde des DFB-Pokals ist in vollem Gange und auch steigt am Montagabend in den Wettbewerb ein. Das Duell mit dem startet um 20.45 Uhr - Goal erklärt Euch, wo es übertragen wird.

Im Duell zwischen dem Vizemeister und dem Drittligisten ist die Favoritenrolle klar verteilt. Um den ersten Pokalsieg seit 2016/2017 zu feiern, muss der BVB jedoch erst einmal die vermeintlich leichte erste Hürde nehmen.

Der letzte große Pokalerfolg für die Duisburger ist hingegen bereits fast zehn Jahre alt. In der Saison 2010/2011 erreichten die Zebras sensationell das Finale und scheiterten dort am mit 0:5.

Beste Fernsehunterhaltung ist am Montagabend geboten, wenn der BVB gegen Duisburg antritt. Lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im live: Das Spiel der 1. Runde im Überblick

Duell MSV Duisburg - Borussia Dortmund Datum Montag, 14. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Wer zeigt / überträgt das DFB-Pokal-Spiel MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Nachdem weitestgehend noch immer kaum Zuschauer ins Stadion dürfen, sind mehr Fans denn je auf die Übertragungen im Fernsehen angewiesen. Doch wo läuft Dortmund gegen Duisburg live im Fernsehen? Goal klärt auf.

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Duisburg gegen Dortmund ist live und kostenlos im Fernsehen empfangbar. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt das Spiel live und in voller Länge!

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr im Ersten einschalten und die Vorberichte schauen. Moderation Jessy Wellmer, Experte Thomas Broich und Kommentator Tom Bartels führen Euch durch den gesamten Abend.

Sollte es zur Verlängerung kommen oder ins Elfmeterschießen gehen, zeigt ARD auch das. Im Anschluss sind die Zusammenfassungen der drei weiteren Montagspartien zu sehen.

Sender: ARD

ARD Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderatorin: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Kommentator: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Thomas Broich

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im Pay-TV?

Die ARD ist nicht der einzige Anbieter, der sich Übertragungsrechte am Spiel sichern konnte. Auch Pay-TV-Sender Sky überträgt Dortmund gegen Duisburg live!

Auf dem Kanal Sky Sport 6 (HD) ist das Duell ab 20.30 Uhr in voller Länge zu sehen. Kommentator Wolff Fuss begleitet Euch dort am Mikrofon.

Der Bezahlsender zeigt den kompletten Wettbewerb mit allen 63 Spielen inklusive Finale live. Alle Informationen zum Sky-Abonnement findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Sender: Sky Sport 6 (HD)

Sky Sport 6 (HD) Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Wolff Fuss



Wer zeigt / überträgt das DFB-Pokal-Spiel MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Das Internet ist zum zweiten Zuhause des Fußballs geworden, seitdem alle Spiele auch im Netz gezeigt werden. Duisburg gegen Dortmund könnt Ihr ebenfalls im LIVE-STREAM verfolgen!

Die ARD zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos im LIVE-STREAM

Nachdem die ARD das Spiel im Fernsehen zeigt, darf der Sender sein Programm auch im Internet zur Verfügung stellen. Unter live.daserste.de seht Ihr Duisburg gegen den BVB kostenlos im LIVE-STREAM .

Hier findet Ihr dieselbe Übertragung wie im TV. Auch dort startet die Sendung also bereits um 20.15 Uhr . Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin!

Sky zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Sky sendet das Spiel ebenfalls im Internet, und zwar gleich auf zwei Portalen. Sowohl über Sky Go als auch bei Sky Ticket könnt Ihr Duisburg gegen Dortmund im LIVE-STREAM verfolgen.

Während Sky Go das Portal der Wahl für alle bestehenden TV-Abonnenten von Sky ist, kann man sich bei Sky Ticket auch noch spontan und rechtzeitig vor Spielbeginn einen Zugang zum Streaming-Angebot von Sky sichern.

Alle Infos zu den beiden Sky-Portalen findet Ihr unter diesem Link.

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen kurz vor Spielbeginn veröffentlicht wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür rund eine Stunde vor Anpfiff noch mal rein!

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM schauen: Hier läuft der DFB-Pokal