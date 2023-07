Deutschland vs. Sambia: TV, LIVE-STREAM, TICKER - das Frauen-Länderspiel heute live

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft heute auf Sambia. So seid Ihr beim Länderspiel live in TV, STREAM und Ticker dabei.

Die Vorbereitungen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf die bevorstehende Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland laufen auf Hochtouren. Nach der Partie gegen Vietnam (2:1) steht heute, am 7. Juli 2023, das nächste Länderspiel bevor.

Gegner der DFB-Auswahl ist Sambia, gegen die Afrikanerinnen sind die deutschen Frauen favorisiert. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr im Sportpark Ronhof I Thomas Sommer im bayerischen Fürth.

Die deutschen Frauen stehen heute in einem Länderspiel Sambia gegenüber. Wie Ihr live in TV, STREAM und TICKER dabei seid, erfahrt Ihr nachfolgend.

Deutschland vs. Sambia heute live: Wann ist Anstoß?

Spiel Deutschland - Sambia Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum Freitag, 7. Juli 2023 (heute) Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Sportpark Ronhof I Thomas Sommer

Deutschland vs. Sambia heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Sender

Deutschland vs. Sambia heute im TV, LIVE-STREAM und TICKER: News und Aufstellung

Deutschland-News

Nach dem knappen 2:1-Erfolg über Vietnam war Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg alles andere als zufrieden. "Das ist nicht die Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Es gibt in allen Bereichen noch ganz viel zu tun, wir sind vielleicht bei 40 Prozent", monierte die 55-Jährige im Anschluss. Letztlich war es Torhüterin Merle Frohms zu verdanken, dass die DFB-Elf beim ersten von zwei Länderspielen vor der WM einen Sieg einfahren konnte.

Gegen Sambia muss nun einiges besser werden - vor allem im Hinblick auf die knapp zwei Wochen später startende WM. In Gruppe H warten mit Kolumbien, Marokko und Südkorea zwar nicht die ganz großen Kaliber, mit einer Leistung wie gegen Vietnam könnte es mit dem Erreichen der K.o.-Phase für die EM-Finalistinnen von 2022 aber trotzdem eng werden.

Die Aufstellung von Deutschland

Sobald die Aufstellung der deutschen Frauen fix ist, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.

Sambia-News

Auch für die sambische Auswahl ist die Partie gegen Deutschland der abschließende Test, bevor es in den WM-Spielen zur Sache geht. Dort treffen die WM-Debütantinnen in Gruppe C auf Costa Rica, Japan und Spanien.

Ihren größten Erfolg feierte die Frauen-Nationalmannschaft Sambias erst im vergangenen Jahr. Mit einem 1:0 nach Verlängerung gegen Südafrika sicherte man sich erstmals in der Historie die COSAFA Women’s Championship (Fußball-Meisterschaft der Frauen im südlichen Afrika).

Deutschland vs. Sambia heute live im TV, STREAM und TICKER: Die direkten Duelle

Spiele 0 Siege Deutschland 0 Unentschieden 0 Siege Sambia 0 Letztes Duell -

Deutschland vs. Sambia heute im TV, LIVE-STREAM und TICKER: Nützliche Links