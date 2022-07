Deutschland vs. England live: Das EM-Finale heute im LIVE-TICKER - 0:0

Im Finale der Frauen-EM 2022 treffen heute England und Deutschland aufeinander. GOAL begleitet die Partie im LIVE-TICKER.

Showdown in Wembley vor knapp 90.000 Zuschauern! England und Deutschland bestreiten am Sonntagabend (31. Juli) das Traum-Finale der Frauen-EM 2022. Los geht es heute um 18 Uhr.

Die deutsche Elf hat sich mit begeisternden Auftritten nicht nur in die Herzen der Fans, sondern auch bis ins Endspiel gespielt. Nach Siegen über Dänemark, Spanien und Finnland in der Gruppenphase, setzte sich das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg auch im Viertelfinale gegen Österreich (2:0) und im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) durch.

Die Gastgeberinnen aus England präsentierten sich indes ebenso souverän: In der Vorrunde gab es drei Siege gegen Österreich, Norwegen und Nordirland, im Viertelfinale hatte Spanien das Nachsehen (2:1 nach Verlängerung) und im Halbfinale ließen die Lionesses dann Schweden beim 4:0 keine Chance.

Wer setzt sich heute die Krone der Frauen-EM 2022 auf? Hier bei GOAL erfahrt Ihr es im LIVE-TICKER! Wer das Spiel England vs. Deutschland lieber live im TV oder STREAM sehen will, der erhält hier in einem separaten Artikel alle Infos zur Übertragung.

Deutschland vs. England live: Das EM-Finale der Frauen heute im LIVE-TICKER

Deutschland vs. England heute im LIVE-TICKER Spielstand: 0:0 Aufstellung England Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Walsh, Stanway - Mead, Kirby, Hemp - White Aufstellung Deutschland Frohms - Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch - Oberdorf, Däbritz, Magull - Brand, Huth, Popp Tore Gelbe Karten

1. Minute | Und los geht's! Das EM-Finale in Wembley läuft.

Vor Beginn | Das heutige Spiel ist also auch ein Duell der Torhüterinnen, die es beide sicherlich bei einem Gegentreffer im gesamten Turnier belassen würden. Englands Mary Earps spielt nicht immer nach Lehrbuch, ist im Laufe des Turniers aber mit mehreren starken Paraden aufgefallen. Auf der Gegenseite ist Merle Frohms eine der erfreulichsten Entdeckungen des Turniers und hat großen Anteil an der starken Defensive der Deuschen.

Vor Beginn | Die Leistungen der deutschen Spielerinnen bei diesem Turnier können sich allerdings auch blicken lassen. Sie haben ebenfalls alle ihre Begegnungen gewonnen, dabei auch nur ein Gegentor kassiert (das auch noch ein - sehr unglückliches - Eigentor war). Vorne waren die Deutschen nicht ganz so effektiv wie ihre heutigen Gegnerinnen, aber auch 13 erzielte Treffer sind eine sehr gute Bilanz.

Vor Beginn | Aber: Das letzte Duell im Februar entschied England 3:1 für sich. Und überhaupt handelt es sich um eine bärenstarke englische Mannschaft, die in diesem Turnier überragend gespielt hat: fünf Siege, 20 erzielte Treffer und nur ein einziges Gegentor.

Vor Beginn | Einmal traf Deutschland im Endspiel auch schon auf England, 2009 gewann das damals von Silvia Neid trainierte Team 6:2. Überhaupt sind die Lionesses ein Gegner, der der DFB-Elf liegt: Von 27 Spielen gingen nur zwei an die Engländerinnen. Viermal trafen die Kontrahentinnen bislang bereits bei einer Europameisterschaft aufeinander, viermal gewann die DFB-Elf.

Vor Beginn | So, und jetzt schauen wir uns doch erst mal die Statistiken an, die deutsche Fans vor diesem Finale optimistisch stimmen sollten. Da gibt es nämlich einige. Zuerst: Es ist das achte EM-Finale, an dem die DFB-Elf teilnimmt, kein einziges dieser Endspiele verlor sie.

Vor Beginn | Auch bei den Deutschen gibt es keinen Wechsel gegenüber dem Halbfinale, es starten dieselben elf Spielerinnen, die schon beim 2:1 gegen Frankreich von Anfang an auf dem Feld standen.

Vor Beginn | Martina Voss-Tecklenburg hält wie seit Beginn des Turniers an einer 4-3-3-Formation fest: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Brand.

Vor Beginn | Warum sollte man an einem Team, das 4:0 gegen Schweden gewonnen hat, irgendwas ändern? Sarina Wiegman schickt dieselbe Elf aufs Feld wie im Halbfinale.

Vor Beginn | Aber zuerst werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen - die Engländerinnen formieren sich im 4-2-3-1: Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh - Mead, Kirby, Hemp - White.

Vor Beginn | Traumfinale: Rekordmeister Deutschland spielt gegen Gastgeber England in einem ausverkauften Wembley-Stadion. Wir dürfen uns auf einen tollen Fußballabend freuen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der Frauen-EM 2022 zum Finale zwischen England und Deutschland.

England vs. Deutschland heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von England:

Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Walsh, Stanway - Mead, Kirby, Hemp - White

Deutschland setzt auf folgende Aufstellung:

Frohms - Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch - Oberdorf, Däbritz, Magull - Brand, Huth, Popp

England vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum EM-Finale

Staunend blickten die deutschen Fußballerinnen immer wieder über die Ränge des Wembley Stadions. Beim Abschlusstraining im legendären Fußball-Tempel stieg die Vorfreude der deutschen EM-Heldinnen auf das Traumfinale gegen Gastgeber England ins Unermessliche.

"Es wird kaum größere Sportmomente für unsere Spielerinnen geben", befand Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Showdown gegen die Lionesses am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN): "Wir haben uns vorgenommen, das alles aufzusaugen und mitzunehmen."

Beim "elektrisierenden Fußball-Fest" im Hexenkessel mit fast 90.000 Fans brauche es heiße Herzen, aber laut Voss-Tecklenburg auch einen kühlen Kopf: "Wembley gehört zu Beginn wahrscheinlich den Engländern, es wäre schön, wenn es am Ende uns gehört."

Bei dieser schwierigen Mission fehlen wird ausgerechnet Klara Bühl, Siegtorschützin beim 2:1 im letzten Wembley-Länderspiel Ende 2019. Die Flügelspielerin ist nach ihrer Corona-Infektion zwar symptomfrei, aber nicht rechtzeitig für die notwendigen Untersuchungen vor einem Einsatz freigetestet. Die 21-Jährige kann noch darauf hoffen, ihr Team nach einem negativen Test an Sonntag immerhin als Zuschauerin anfeuern zu dürfen.

Millionen vor den Fernsehern, Public Viewing in der ganzen Republik, der Kanzler als Edelfan in London: Der Klassiker zwischen Deutschland und England wirkt weit über die Fußball-Welt hinaus. Die neuen Lieblinge der Nation um Alexandra Popp rüsten sich für einen Schlagabtausch der Superlative - mit dem klaren Ziel: "Wir wollen den EM-Titel nach Deutschland holen", betonte Vize-Kapitänin Svenja Huth.

Das Spektakel lässt sich auch Olaf Scholz nicht entgehen. Wie Innenministerin Nancy Faeser, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, Wembley-Held von 1996, drückt der Bundeskanzler dem achtmaligen Europameister vor Ort die Daumen.

Während Tribünengast Prinz William mit England vom ersten großen Fußball-Triumph seit der Männer-WM 1966 träumt, will der frühere Abo-Sieger Deutschland erstmals seit 2013 wieder die Trophäe erobern. Noch nie hat die DFB-Auswahl ein EM-Finale verloren - auch die Engländerinnen bekamen das 2009 zu spüren, als sie Deutschland im Endspiel in Helsinki 2:6 unterlagen.

Diesmal gilt England unter Erfolgstrainerin Sarina Wiegman mit dem Heimvorteil als leichter Favorit. Aber: Der Druck liegt eher beim Gastgeber. "Mit uns hat ja keiner gerechnet, daher haben wir gar nix mehr zu verlieren", sagte Kapitänin Popp.

Ein Gewinn kann der EM-Hype so oder so sein. Der große Wunsch für den Alltag: Die Euphorie soll auf Bundesliga- und Länderspiele überspringen, anders als nach der verpufften Heim-WM 2011.

Die Bundestrainerin forderte Nachhaltigkeit und stellte die rhetorische Frage: "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Ein "neues Wahrnehmungszeitalter" solle eingeläutet werden, beteuerte Siegfried Dietrich, Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen.

Die Gelegenheit ist für DFB, Vereine und Spielerinnen günstig wie nie. Schon im nächsten Sommer steht die WM in Australien und Neuseeland an, die Qualifikation ist für den zweimaligen Weltmeister und Rio-Olympiasieger nur noch Formsache. Löst die DFB-Auswahl bei der WM das Ticket, kämpft sie 2024 in Paris wieder um olympisches Gold.

Als leidenschaftliche Anführerin und sechsmalige Torschützin bestimmte Popp die Schlagzeilen. Auch die Auszeichnung als beste Turnier-Knipserin ist noch drin im Duell mit Englands Beth Mead (6 Tore).

Am Montagnachmittag wird unabhängig vom Finalausgang in Frankfurt gefeiert. Dort präsentieren sich die Nationalspielerinnen, die im Falle des neunten EM-Triumphes 60.000 Euro Prämie pro Kopf erhalten, ihren Fans auf dem Rathausbalkon am Römer.

Klar ist: Das EM-Endspiel wird Maßstäbe setzen und Rekorde brechen. London wird wohl Zeuge der größten EM-Final-Kulisse der Geschichte. Bei den Männern liegt der bisherige Bestwert bei 79.115 (Madrid 1964).

Quelle: SID

England vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Das EM-Finale heute im Überblick