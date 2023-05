Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM: Gibt es eine Übertragung in Deutschland oder nicht?

Die Frauen-WM 2023 startet am 20. Juli. Gibt es in Deutschland eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM oder nicht?

Die neunte Frauen-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Vom 20. Juli bis zum 20. August stehen sich in Australien und Neuseeland die besten Mannschaften der Welt gegenüber und suchen den Nachfolger der USA, die sich bei der vergangenen Ausgabe 2019 in Frankreich zum Titelträger kürten. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist am Start - aber gibt es überhaupt eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM?

Souverän und ungefährdet gelang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft die Qualifikation für die WM-Endrunde in Australien und Neuseeland. In Gruppe H belegte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit fünf Punkten Vorsprung auf Portugal den ersten Rang und verlor lediglich eine Partie gegen die serbische Auswahl (2:3).

Bei der Auslosung der Gruppen für das Turnier erwischte das DFB-Team zudem die machbare Staffel H ohne große Schwergewichte. Neben dem Duell mit Marokko kommt es auch zu Aufeinandertreffen mit den Teams aus Kolumbien und Südkorea. In dieser Gruppe ist die deutsche Mannschaft um Angreiferin Alexandra Popp definitiv favorisiert, das Erreichen des Achtelfinals dürfte das Minimalziel sein.

Am 20. Juli beginnt die Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Wird es in Deutschland eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM geben?

Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM: Gibt es eine Übertragung? Übersicht zum Turnier

Event: Frauen-WM 2023 Zeitraum: 20. Juli 2023 bis 20. August 2023 Gastgebende Länder: Australien und Neuseeland Gruppengegner der DFB-Elf: Marokko, Kolumbien, Südkorea Rekordsieger: USA (4x)

Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM: Wo wird das Turnier in Deutschland im Free-TV übertragen?

Das steht noch nicht fest. Die deutschen TV-Sender konnten sich bislang noch nicht mit der FIFA auf eine Rechtevergabe einigen.

Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino wäre das gebotene Geld der deutschen Übertragungspartner für die Rechte zu gering. Auch mit Italien, Frankreich, Spanien und England gibt es diesbezüglich noch keine Einigung.

Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM: Wie viel Geld fordert die FIFA für die Rechte und wie viel bieten die deutschen Sender?

Medienberichten zufolge fordert Infantino für die Rechtevergabe um die zehn Millionen Euro und begründet dies mit den starken Quoten bei der EM im vergangenen Jahr sowie den Produktionskosten.

Allerdings sind die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF, die unter den deutschen Sendern angeblich am meisten für die Rechte boten, bislang wohl nur zur Zahlung der Hälfte bereit. Die ehemalige Nationaltürhüterin Almuth Schult kritisierte den Weltverband jüngst für die hohe Forderung und bezeichnete das Vorgehen als "obszönes Spiel".

Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM: Wo könnte das Turnier im Falle einer Einigung übertragen werden?

Die vergangenen EM- und WM-Endrunden zeigten ARD und ZDF live. Sollten sich die Parteien verständigen, erscheint es denkbar, dass auch die Frauen-WM 2023 von diesen Sendern übertragen wird.

Neben einer Übertragung im Free-TV dürften die Spiele dann auch im kostenfreien LIVE-STREAM auf den entsprechenden Websites bzw. in den jeweiligen Apps zu sehen sein.

Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM: Wann finden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft statt?

Im ersten Gruppenspiel geht es für Deutschland gegen Marokko, anschließend warten die Kräftemessen mit Kolumbien und Südkorea. Nachfolgend seht Ihr die Termine der DFB-Auswahl. Alle Spiele des DFB-Teams begleitet GOAL im LIVE-TICKER.

Paarung Datum und Uhrzeit (deutsche Zeit) Austragungsort Deutschland vs. Marokko 24. Juli, 10.30 Uhr Melbourne Deutschland vs. Kolumbien 30. Juli, 11.30 Uhr Sydney Südkorea vs. Deutschland 3. August, 12.00 Uhr Brisbane

Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM: Gegen wen würde die DFB-Elf im Achtelfinale spielen?

Sollte die Mannschaft von Voss-Tecklenburg die Gruppenphase überstehen, wartet im Achtelfinale ein Duell mit dem Gruppenersten bzw. -zweiten der Staffel G.

Als Favoriten gehen dort Brasilien und Frankreich ins Rennen, Jamaika und Panama müssen sich mit der Außenseiter-Rolle begnügen.