Heimspiel für die deutsche Nationalmannschaft! Am Donnerstag, den 11. November 2021, empfängt Deutschland Liechtenstein in der Volkswagen Arena. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in Wolfsburg.

Deutschland vs. Liechtenstein: Alle Highlights auf DAZN!

Am neunten von zehn Spieltagen der UEFA-WM-Qualifikation empfängt die Mannschaft von Hansi Flick den Tabellenletzten Liechtenstein. Deutschland ist bereits sicher für die Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert, weshalb man heute Abend eine deutlich veränderte Startelf im Vergleich zu den vorherigen Spielen erwarten darf. Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg ist erstmals dabei - darf er im heimischen Stadion gleich auf Torejagd gehen?

Die deutsche Mannschaft ist ungeschlagen in Gruppe J, mit 13 Punkten ist Rumänien der heißeste Anwärter auf die Play-offs. Für heute Abend können wir eine einseitige Partie erwarten, da sich Liechtenstein mit nur einem Punkt abgeschlagen auf dem sechsten Platz befindet.

Bis jetzt zeigte die Elf von Hansi Flick einige überzeugende Leistungen wie gegen Nordmazedonien (4:0) oder Armenien (6:0), zwischenzeitlich musste sich die DFB-Elf aber auch mit hart erkämpften Siegen, wie gegen Rumänien (2:1) zufriedengeben.

Wird die Nationalelf alle Spiele in der Gruppe J gewinnen? Goal zeigt Euch, wo Ihr die Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Deutschland vs. Liechtenstein live: Das Spiel der WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Deutschland - Liechtenstein Wettbewerb WM-Qualifikation, 9. Spieltag Datum Donnerstag, 11. November 2021 Anpfiff 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal)

Deutschland vs. Liechtenstein live im Free-TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Deutschland gegen Liechtenstein wird - wie alle WM-Qualifikations-Spiele der deutschen Mannschaft - im Free-TV übertragen. So könnt Ihr das Spiel ganz einfach und unkompliziert vor dem heimischen Fernseher verfolgen.

Deutschland vs. Liechtenstein: Alles zur Übertragung im Free-TV

Die Vorberichterstattung mit Laura Papendick als Moderatorin beginnt um 20.15 Uhr. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff, spätestens dann solltet ihr bei RTL einschalten. Im Anschluss an das Spiel folgen, neben Interviews mit Spielern und Trainer Hansi Flick, die Zusammenfassung der anderen Begegnungen des Abends.

Deutschland vs. Liechtenstein: LIVE-STREAM mit TVNOW

Falls Ihr nicht die Möglichkeit habt, das erwartete Torfestival vor dem TV zu verfolgen, bietet RTL über RTL+ (ehemals TVNow) einen LIVE-STREAM an. RTL+ Premium könnt Ihr für 30 Tage kostenlos testen, anschließend besteht die Option, für 4,99 Euro im Monat (mit Werbung und maximal einem Gerät) oder 7,99 Euro im Monat (ohne Werbung und mit maximal zwei Geräten gleichzeitig) ein Abonnement abzuschließen.

Alternativ könnt ihr das RTL-Programm auch über Zattoo und Waipu.TV verfolgen.

Neben RTL zeigt auch DAZN die Highlights aller Länderspiele im Anschluss an das Heimspiel der Deutschen. Auf DAZN könnt Ihr Euch das WM-Qualifikations-Spiel zwischen Deutschland und Liechtenstein

in voller Länge nochmal anschauen!

Wenn Ihr nur eine kurze Zusammenfassung der 90 Minuten auf eurem Smartphone sehen wollt, könnt Ihr auf dem YouTube-Kanal von DAZN die Highlights der Partie sehen.

Deutschland vs. Liechtenstein live: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr das Spiel vor dem Fernseher nicht sehen könnt, gibt es noch den LIVE-TICKER von Goal für Euch. Wer diesen verfolgt, verpasst keine Minute der Partie und wird alles rundum das Spiel in Wolfsburg erfahren.

Deutschland vs. Liechtenstein live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wen schickt Hansi Flick auf den Platz? Eine Stunde vor Anpfiff gibt es hier die Formation!

Deutschland vs. Liechtenstein live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick