Deutschland vs. Liechtenstein live: Die WM-Qualifikation JETZT im LIVE-TICKER - 4:0

Deutschland spielt heute im nächsten Spiel der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. Um 20.45 Uhr ertönt in der Wolfsburger Volkswagen-Arena der Anpfiff.

Das DFB-Team ist zwar bereits qualifiziert, dennoch will die Mannschaft von Hansi Flick die Ausfälle kompensieren und einen klaren Sieg einfahren. Jetzt kostenlos im LIVE-TICKER verfolgen oder im TV oder LIVE-STREAM sehen.

Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-TICKER - 4:0

Tore 1:0 Gündogan (11., Elfmeter), 2:0 Kaufmann (20., Eigentor), 3:0 Sane (22.), 4:0 Reus (23.) Aufstellung DFB Neuer - Baku, Kehrer, Rüdiger, Günter - Goretzka, Gündogan - Hofmann, Müller, Sane - Reus Aufstellung Liechtenstein Büchel - Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel - Sele, Frommelt, Hasler - Frick - Salanovic Gelbe Karten - Rote Karten Hofer (9.)

34. Von der linken Seite bringt Christian Günter eine hohe Flanke an. Im Zentrum bemüht sich Leroy Sane um eine Kopfballverlängerung, verfehlt damit allerdings das lange Eck deutlich.

33. Inzwischen zeigt sich wieder das bekannte Bild. Alles spielt sich in der Hälfte der Gäste ab. Dort kombiniert die DFB-Elf nach Belieben und geduldig - bis sich mal etwas ergibt. Überstürzen muss man jetzt ja nichts mehr.

31. In dieser Phase schnaufen die Deutschen mal ein wenig durch. Das verschafft Liechtenstein etwas Ballbesitz. In Torraumnähe gelangen die Gäste allerdings bei Weitem nicht. Manuel Neuer bekommt also weiterhin nichts zu tun.

Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-TICKER: Wechsel

29. Frühzeitig greift Martin Stocklasa von draußen ein, nimmt Yanik Frick aus dem Spiel, um mit Fabio Wolfinger eventuell etwas mehr Stabilität zu erreichen.

27. Auch beim Versuch von Leory Sane aus der zweiten Reihe kann sich Benjamin Büchel bewähren, pariert den Rechtsschuss aufs linke Eck sicher.

25. Jetzt darf Benjamin Büchel mal einen Ball halten. Der Rechtsschuss von Ilkay Gündogan aus kurzer Distanz sorgt für ein kleines Erfolgserlebnis beim Gästekeeper.

Toooooor! Deutschland vs. Liechtenstein 4:0 - Torschütze: Reus

24. Tooooor! DEUTSCHLAND - Liechtenstein 4:0. Von der rechten Seite bringt Thomas Müller eine Flanke an. Die ist für Leroy Sane gedacht. Obwohl dieser gar nicht richtig zum Abschluss kommt, gerät Benjamin Büchel völlig aus der Fassung. Somit liegt der Ball frei im Sechzehner. Marco Reus ist zur Stelle und schießt mit dem rechten Fuß mühelos ein.

Toooooor! Deutschland vs. Liechtenstein 3:0 - Torschütze: Sane

22. Tooooor! DEUTSCHLAND - Liechtenstein 3:0. Jetzt kommen die Deutschen selbst in Fahrt. Der Ball läuft immer besser. Leon Goretzka steckt das Spielgerät halblinks in den Sechzehner durch. Leroy Sane kann sich die Ecke aussuchen und schiebt die Pille mit dem rechten Fuß aus sechs Metern ins lange Eck.

Toooooor! Deutschland vs. Liechtenstein 2:0 - Torschütze: Eigentor

20. Tooooor! DEUTSCHLAND - Liechtenstein 2:0. Nochmals helfen die Gäste ein wenig nach. Als Christian Günter den Ball links von der Strafraumgrenze scharf und flach in die Mitte spielt, möchte Daniel Kaufmann retten. Die Situation hat der Verteidiger dabei nicht im Blick. Die Grätsche erscheint unnötig. ZU allem Überfluss befördert Kaufmann die Kugel aus wenigen Metern ins kurze Eck.

16. Nach einer Kopfballablage im Strafraum von Leroy Sane feuert Ridle Baku aus ziemlich zentraler Position. Der Linksschuss gerät nicht platziert genug und wird vom Gästetorwart gehalten.

14. Aus der nachfolgenden Ecke von der rechten Seite, die Leroy Sane tritt, ergibt sich nichts.

13. Marco Reus taucht halbrechts in der Box auf. Nach einem Zuspiel von Ridle Baku schießt der Dortmunder mit dem rechten Fuß flach auf kurze Eck. Dort zeigt sich Benjamin Büchel rechtzeitig und pariert.

12. Lange muss Liechtenstein nun in Unterzahl spielen. Mit der Führung im Rücken könnte die Sache natürlich einfacher werden für den Favoriten.

Toooooor! Deutschland vs. Liechtenstein 1:0 - Torschütze: Gündogan

11. Tooooor! DEUTSCHLAND - Liechtenstein 1:0. Zum Foulelfmeter tritt Ilkay Gündogan an. Der Mittelfeldspieler von Manchester City verlädt den Torhüter, schießt mit dem rechten Fuß überlegt ins rechte Eck. In seinem 53. Länderspiel trifft Gündogan zum zwölften Mal.

Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-TICKER: Rote Karte

9. Folgerichtig sieht Jens Hofer, der sich sichtbar reuig zeigt, die Rote Karte. Eine andere Entscheidung kann es aufgrund der Brutalität des Einsteigens gar nicht geben.

8. Es gibt Elfmeter für Deutschland! Im Strafraum geht Jens Hofer viel zu übermotiviert zu Werke. Mit gestrecktem Bein trifft dieser Leon Goretzka an Brust und Hals. Welch eine üble Aktion.

6. Christian Günter flankt von der linken Seite. Da muss Keeper Benjamin Büchel erstmals ran, wirkt in der Strafraumbeherrschung nicht souverän. Einer seiner Verteidiger bereinigt das im Anschluss.

4. So belagern die Deutschen den Liechtensteiner Strafraum. Geduld ist gefragt, denn noch bieten sich keine Lücken an. Sicherlich muss der Favorit auch etwas dafür tun, damit sich diese öffnen. Noch geht es dafür etwas zu behäbig zu.

2. Erwartungsgemäß übernehmen die Gastgeber umgehend das Kommando und nisten sich in der gegnerischen Hälfte ein. Noch lässt eine klare Abschlusshandlung auf sich warten.

1. Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen an. Mit sieben Grad ist es recht frisch in Wolfsburg. Zumindest drohen vom bewölkten Himmel keine Niederschläge.

Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-TICKER: Anpfiff

Vor Beginn | Erstmals überhaupt wird ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft von einer Schiedsrichterin geleitet. Ivana Martincic hat zur Unterstützung ihre kroatische Landsfrau Sanja Rodak Karsic sowie Goran Pataki als Assistenten dabei. Als vierter Offizieller fungiert Igor Pajac.

Vor Beginn | Wenig überraschend gestaltet sich die deutsche Bilanz gegen Liechtenstein makellos. Alle fünf Partien wurden gewonnen. In den drei Pflichtspielen - alle im Rahmen von WM-Qualifikationen - kassierte die DFB-Auswahl nicht einmal ein Gegentor. Das passierte zwar in den zwei Freundschaftsspielen. Dafür zeigten sich die Deutschen dabei torhungriger, schossen 1996 mit einem 9:1 den höchsten Sieg heraus. Den letzten Vergleich Anfang September gewannen die Jungs von Hansi Flick gegen aufopferungsvoll verteidigende Liechtensteiner lediglich mit 2:0.

Vor Beginn | Deutschland hat aktuell 20 Punkte mehr auf dem Konto. Einen Patzer erlaubte man sich einzig Ende März gegen Nordmazedonien (1:2). Die übrigen Partien wurde allesamt gewonnen. Seit der EM und seit Hansi Flick als Bundestrainer das Sagen hat, wurden alle fünf Begegnungen siegreich gestaltet.

Vor Beginn | Im laufenden Wettbewerb ergatterte Liechtenstein ein Pünktchen. Dieses eroberte man Anfang September beim 1:1 in Armenien. Mehr war nicht drin für das Team von Trainer Martin Stocklasa. Ohnehin hat die Auswahl des Fürstentums in allen WM-Qualifikationen zusammen erst zwei Siege errungen.

Vor Beginn | Obwohl mancher Fußball-Experte in den vergangenen Jahren die Auffassung kundtat, es gäbe keine Kleinen mehr, im Falle von Liechtenstein darf der Begriff Fußballzwerg ganz sicher weiterhin verwendet werden. Allein die Tatsache, dass das Fürstentum das sechstkleinste Land der Welt ist, lädt förmlich dazu ein. Eine nationale Meisterschaft gibt es nicht, die wenigen Klubs nehmen am Meisterschaftsbetrieb in der Schweiz teil. Lediglich ein Pokalwettbewerb wird vom Liechtensteiner Fußballverband ausgetragen. So überrascht es wenig, dass es für ein großes Turnier noch nie gereicht hat. In aller Regel belegen die Liechtensteiner in ihren Qualifikationsgruppe den letzten Platz. Zwei Ausnahmen gab es, da wurde man Vorletzter.

Vor Beginn | Offiziell handelt es sich um ein WM-Qualifikationsspiel, in Wahrheit jedoch hält sich der sportliche Wert dieser Partie in Grenzen. In der Europa-Gruppe J hat Deutschland den 1. Platz und das WM-Ticket für Katar 2022 bereits in der Tasche. Gleichermaßen wird Schlusslicht Liechtenstein die Rote Laterne definitiv nicht mehr los.

Vor Beginn | Zwei Veränderungen gibt es auf Seiten Liechtensteins nach der letzten Partie auf Island. Rafael Grünenfelder und Livio Meier finden sich auf der Bank wieder. Dafür rücken Daniel Kaufmann und Dennis Salanovic in die Anfangsformation.

Vor Beginn | Für Liechtenstein stehen anfangs folgende elf Spieler auf dem Rasen: B. Büchel - S. Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel - Sele, Frommelt, Hasler - Salanovic, Y. Frick.

Vor Beginn | Personell gab es auf deutscher Seite im Vorfeld einigen Wirbel. Nach dem positiven Corona-Test des vollständig geimpften Niklas Süle mussten auch die engen Kontaktpersonen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi in Quarantäne und stehen somit heute genauso wenig zur Verfügung wie Julian Draxler, der aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel passen musste. Hansi Flick hatte neben Jonathan Tah auch noch Maximilian Arnold, Ridle Baku und Kevin Volland nachnominiert. Im Vergleich zum letzten Länderspiel in Nordmazedonien verbleiben lediglich Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Leon Goretzka und Thomas Müller in der deutschen Startelf.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Deutschland geht die Aufgabe in dieser Besetzung an: Neuer - Hofmann, Kehrer, Rüdiger, Günter - Goretzka, Gündogan - Baku, Reus, Sane - Müller.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der WM-Qualifikation zur Begegnung des 9. Spieltages zwischen Deutschland und Liechtenstein.

Deutschland vs. Liechtenstein live: Die Aufstellung

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Baku, Kehrer, Rüdiger, Günter - Goretzka, Gündogan - Hofmann, Müller, Sane - Reus

Aufstellung Liechtenstein:

Büchel - Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel - Sele, Frommelt, Hasler - Frick - Salanovic

Deutschland vs. Liechtenstein heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland gegen Liechtenstein heute live ... Sender/Kanal im TV RTL im LIVE-STREAM RTL+ LIVE-TICKER Goal

In der WM-Qualifikation wird heute der 9. Spieltag der Gruppenphase gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Hansi Flick fühlte sich unwohl. Die unbequemen Fragen und die leidige Impfdebatte hätte der Bundestrainer am liebsten beiseite gewischt. Doch nach dem Corona-Fall Niklas Süle und der damit verbundenen Abreise vier weiterer Nationalspieler um Impf-Skeptiker Joshua Kimmich konnte auch Flick nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen.

"Das haben wir uns alle anders vorgestellt. Es war viel Hektik da", sagte Flick vor dem sportlich unbedeutenden WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg. Da gegen die Nummer 190 der Weltrangliste kurzfristig sogar acht Spieler ausfallen, war der zum Improvisieren gezwungene 56-Jährige "froh, dass wir schon für die WM qualifiziert sind".

Die sportliche Situation verkam im VW-Markenpavillon am Mittwoch aber zu einem Randaspekt. Flick betonte zwar, dass man nach "der Unruhe" beim feierlichen Abschied seines Vorgängers Joachim Löw in der mit 26.000 Zuschauern ausverkauften Arena "abliefern" müsse, doch seine Haltung zu den ungeimpften Profis in der Nationalmannschaft war von deutlich größerem Interesse.

"Wir haben keine Impflicht", stellte Flick wiederholt klar. Daher dürfe man "die Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie Sorge haben, nicht verurteilen". Sein Appell war aber eindeutig: "Wir sind in der Öffentlichkeit, wir haben eine riesige Verantwortung. Ich bin der Meinung, dass wir uns impfen lassen sollten." Über die Inhalte der Gespräche mit seinen Spielern wollte er keine Auskunft geben.

"Diese Dinge bleiben unter uns", sagte Flick. Seinen Standpunkt dürfte er Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi aber deutlich gemacht haben. Das Quartett musste auf Anordnung des Gesundheitsamtes nach dem positiven Test beim doppelt geimpften Süle in Quarantäne.

"Ich wünsche mir, dass es so etwas nicht mehr gibt, dass wir fünf Spieler nach Hause schicken müssen", sagte Flick. Zu den Ausfällen gesellte sich auch Julian Draxler. Der Rückkehrer zog sich eine Muskelverletzung zu und reiste ebenso ab wie die angeschlagenen Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck.

"Es war immer eine Stärke von uns, dass wir nicht groß jammern", gab Flick trotz der Personalsorgen die Richtung für das Spiel gegen Liechtenstein und den Jahresabschluss drei Tage später in Armenien vor. Durch die zahlreichen Ausfälle hätten einige Spieler jetzt "die Chance, auf sich aufmerksam zu machen". Man schaue "genau hin".

Das gilt nicht nur für die nachnominierten Jonathan Tah, Kevin Volland, Maximilian Arnold und Ridle Baku, über deren "Qualität" man sich "glücklich schätzen" könne, wie Thomas Müller versicherte. Der Wolfsburger Lukas Nmecha steht bei seinem Heimspiel vor seinem Debüt im A-Team. "Nmecha hat im Training gezeigt, warum er dabei ist. Mal sehen, ob er von Anfang an spielt", sagte Flick.

Auch Müller lobte den U21-Europameister. Bei der ersten Übungseinheit habe er schon "ein paar Stürmer-Tore gemacht".Viele Treffer wünschen sich auch die Fans und Löw - auch wenn Müller nach dem mühsamen 2:0 im Hinspiel "kein Torfestival versprechen" wollte. Weltmeistercoach Löw wird vor den Nationalhymnen offiziell vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verabschiedet.

Spieler, Trainer, Betreuer und andere Weggefährten werden ihm Spalier stehen. Auf den Leinwänden soll ein emotionaler Film laufen - angeblich ohne staatstragende Klänge. "Die richtige Musik ist der Applaus von den Fans", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff Die Zuschauer sollen vom viermaligen Weltmeister sportlich verwöhnt werden.

"Ich erwarte, dass wir kompromisslos die Chancen so früh wie möglich reinmachen. Unser Ziel ist ganz klar, dass wir den Fans eine tolle Leistung zeigen und sie feiern können", so Flick, der mit dem sechsten Sieg unter seiner Regie den Startrekord seines Vorgängers übertreffen würde. Danach will er mit Löw zusammensitzen und "ein Glas Rotwein trinken". Die leidige Impfdebatte soll dann kein Thema sein.

Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-TICKER: Das Duell in der Übersicht