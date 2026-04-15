Der Niedergang von Spaniens Goldener Generation

Wir blicken zurück auf die Brillanz der goldenen Generation, den abrupten Zusammenbruch in Brasilien 2014 und die Schwierigkeiten der folgenden Mannschaften. Und wir wenden uns der Gegenwart zu: einem neuen Trainer, einer neuen Mentalität und einer Welle junger Talente, angeführt von Lamine Yamal, dem Top-Talent, das Spanien 2026 zur Wiedergutmachung führen könnte.

Dies ist die Reise einer Mannschaft, die versucht, sich selbst neu zu entdecken – und sich dabei der Unsicherheit, den Hoffnungen und dem Druck stellen muss.

Nachdem Spanien 2010 den Gipfel erklommen hatte, erlebte es einen tiefen Einbruch bei den folgenden Weltmeisterschaften und will sich 2026 rehabilitieren.

Im Laufe seiner Geschichte war die spanische Nationalmannschaft immer ein Team, dem ein kleines bisschen fehlte, um den entscheidenden Schritt zu machen und als Top-Favorit auf den Titel zu gelten. Bei großen Turnieren hinterließ die Roja immer Zweifel und schaffte es nicht, sich durchzusetzen.

Das spanische Trikot wurde unter anderem von Legenden wie Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raul Gonzalez und Fernando Hierro getragen. Obwohl ihre Namen vor allem dank ihren Leistungen im Verein in goldenen Lettern in die Fußballgeschichte eingegangen sind, gelang es ihnen nicht, den WM-Titel zu holen. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts begann die goldene Ära Spaniens.

Diese Erfolgsphase begann bei der Euro 2008, als Spanien im Finale Deutschland besiegte und zum ersten Mal seit 44 Jahren den kontinentalen Titel holte. Der nächste Schritt für eine Generation voller Talente, zu der Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Villa und Fernando Torres gehörten, war die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

Der Weg war nicht einfach für La Furia Roja, die im Eröffnungsspiel gegen die Schweiz verlor, bevor sie sich in epischen Kämpfen im Viertelfinale und Halbfinale gegen Paraguay bzw. Deutschland durchsetzte und das Finale gegen die Niederlande erreichte.

Das Soccer City Stadion in Johannesburg war am 11. Juli 2010 Schauplatz eines spektakulären und spannenden WM-Finales, in dem Casillas seinen Platz als einer der besten Torhüter der Geschichte bestätigte, indem er eine Top-Chance von Arjen Robben parierte - bevor Iniesta in der Verlängerung den umstrittenen „Jabulani”-Ball ins Netz schoss und Spanien damit seinen ersten Weltmeistertitel sicherte.

Für die spanische Mannschaft, die zwei Jahre später erneut Europameister wurde, war alles wie ein Märchen. Die Euro 2012 markierte jedoch auch das Ende der besten Ära ihrer Geschichte und den Beginn eines Niedergangs. Mit dem EM-Titel 2024 in Deutschland scheint eine neue goldene Ära begonnen zu haben, die bei der WM 2026 wie damals fortgesetzt werden soll.

Zurück zu den alten Gewohnheiten

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Eines der Gesetze des Lebens lautet: Was hoch fliegt, fällt tief. Und obwohl es offensichtlich war, dass dies Spanien früher oder später nicht mehr so erfolgreich sein würde, kam all dies schneller als gedacht.

Der Niedergang der Goldenen Generation begann in einem der legendärsten Stadien der Welt: dem Maracanã. La Furia Roja traf im Finale des Confederations Cup 2013 auf Brasilien, wo ein junger Neymar mit einem klaren 3:0-Sieg die Träume der Mannschaft von Vicente Del Bosque zerstörte – und ohne es zu wissen, einen dramatischen Niedergang einleitete.

Hätte ein Jahr später, bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, jemand vorhersagen können, dass der Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase nach Hause fahren würde? Nach einer Niederlage gegen die Niederlande im Eröffnungsspiel und einer weiteren gegen Chile im zweiten Spiel kehrte Spanien deutlich früher als erwartet nach Hause zurück.

Der Schlag war für La Furia Roja sehr hart, da sich anschließend mehrere Legenden verabschiedeten, um Platz für eine neue Generation zu machen. Diese sollte natürlich an die Erfolge zwischen 2008 und 2012 anknüpfen.

Würden wir jemals wieder einen spanischen Torhüter wie Casillas sehen? Würde jemand Puyols Rolle als Führungsspieler in der Abwehr übernehmen können? Würde es ein weiteres Mittelfeld-Genie auf dem Niveau von Iniesta und Xavi geben? Könnte ein anderer Stürmer in die Fußstapfen von Villa treten? In den kommenden Jahren kamen viel Unsicherheit und wenige Antworten auf Spanien zu.

Misserfolg folgt auf Misserfolg

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Auf Vereinsebene war Spanien schon immer eine Macht. Angeführt von Real Madrid, dem „König Europas“ mit seinen 16 Europapokal-Titeln, sowie dem FC Barcelona, der regelmäßig um die Champions League mitspielt bzw. sie gewinnt - sowie Atlético Madrid, das in der Königsklasse oft weit kommt und der FC Sevilla, der sich zu einer dominierenden Kraft in der Europa League entwickelt hat. Nun jedoch stand das Land als eines der wenigen, die jemals den Weltmeistertitel gewonnen haben, im internationalen Rampenlicht. Könnten sie mit diesem Druck umgehen und nach dem Scheitern in Brasilien 2014 eine neue, starke Generation aufbauen?

Die vorherige Generation hatte die Messlatte zu hoch gelegt. Die neuen Spieler, die kamen, um dieses Erbe fortzuführen, konnten die Erwartungen einfach nicht erfüllen - vielleicht war dies schlicht unmöglich. Zwei aufeinanderfolgende Achtelfinal-Pleiten in Russland 2018 und Katar 2022 machten deutlich, wie steinig der Weg zurück an die Spitze ist.

Die spanischen Fans sehnen sich nach den Tagen, als Legenden das Trikot ihres Landes überstreiften und auf dem Platz gegen praktisch jeden noch so starken Gegner triumphierten.

Das Fundament der „goldenen Generation” war Pep Guardiolas spektakuläre Mannschaft des FC Barcelona und ihr Tiki-Taka-Stil. Der Niedergang Spaniens fiel mit Guardiolas Weggang von den Blaugrana am Ende der Saison 2011/2012 zusammen.

Was und wer könnte Spanien also wieder zu alter Größe zurückbringen? Wie könnte das Land erneut den Weltmeistertitel anstreben? Casillas, Iniesta, Xavi, Villa, Torres und Puyol waren nicht mehr dabei. Dringend wurde ein Hoffnungsschimmer benötigt, um La Furia Roja wieder zum Leuchten zu bringen. Dieser Schimmer erschien erst 13 Jahre nach dem Sieg in Südafrika 2010 - auf katalanischem Boden.

Er kam aus La Masia, wo einst so viele Talente hervorgegangen waren, die Spanien Freude bereitet hatten. Nun gab es einen weiteren Spieler, der die Fans mit der Aussicht auf einen erneuten Weltmeistertitel begeistern konnte: Lamine Yamal.

Neue Hoffnung

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Der 29. April 2023 ist ein Datum, das die Spanier nicht vergessen werden, denn an diesem Tag gab Xavi, eines der Symbole der goldenen Ära Spaniens und damals Trainer von Barcelona, Yamal sein Profidebüt. Sein Spielstil erinnerte an Lionel Messi, denn Yamal stellte sich furchtlos den Verteidigern entgegen und schien den Ball zu tragen, als wäre er an seinem linken Fuß festgeklebt. Ein Talent dieser Größenordnung sieht man selten, und sowohl Barcelona als auch Spanien schätzten sich glücklich, ihn in schwierigen Zeiten zu haben.

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Profidebüt war Yamal eine Schlüsselfigur für Spanien bei der Rückkehr zum Ruhm bei der Euro 2024, wo sie England im Finale besiegten. Ein neues Juwel aus La Masia führte eine neue Generation an.

Ja, Casillas, Iniesta, Xavi, Ramos, Puyol und Villa waren nicht mehr dabei, aber nun sahen sie eine neue Generation heranwachsen, mit Namen wie Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi und Marc Cucurella, angeführt von einem Teenager, der die Welt bereits mit seinem linken Fuß in Staunen versetzt hatte.

Ist es richtig, den Druck eines ganzen Landes auf die Schultern eines jungen Mannes zu legen, der noch nicht einmal 20 Jahre alt ist? Man könnte meinen, nein, aber Yamal hat mit seinen unglaublichen Leistungen auf dem Platz gezeigt, dass er damit umgehen kann – und noch viel mehr. Auch wenn es noch zu früh für Vergleiche ist, hat seit dem 17-jährigen Pelé, der Brasilien 1958 zum Weltmeistertitel verhalf, kein so junger Spieler mehr eine ganze Nation auf seinen Schultern getragen.

Yamal hat zweifellos das nötige Talent, um die Weltmeisterschaft im Sturm zu erobern, und hat gezeigt, dass er auch auf großen Bühnen Leistung bringen kann. Aber um Weltmeister zu werden, braucht man noch etwas mehr. Verfügt Yamal über die Führungsqualitäten, die Spanien braucht? Wenn nicht, kann dann einer seiner Teamkollegen diese Rolle für ihn übernehmen? Obwohl diese neue Generation viel Qualität hat und zu den besten Nationalmannschaften der Welt gehört, ist sie nicht mit der von 2010 vergleichbar.

Begleichung ausstehender Schulden

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Ja, Spaniens Geschichte, insbesondere im 20. Jahrhundert, war voller Enttäuschungen und stand immer kurz vor dem Ruhm, aber mit dem Drehbuchwechsel zu Beginn des 21. Jahrhunderts änderten sich auch die Erwartungen an die Nationalmannschaft: Jetzt erwartet die Welt, dass sie bei jedem Turnier, an dem sie teilnimmt, eine Hauptrolle spielt und um den Titel kämpft.

Der Blick der Spanier richtet sich auf Nordamerika, wo die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada stattfinden wird. Die Mission bleibt dieselbe: Weltmeister zu werden. Wird das einfach sein? Natürlich nicht. Sind sie in der Lage, dieses Kunststück erneut zu vollbringen? Zweifellos.

Auf dem Weg dorthin werden sie auf sehr starke Gegner treffen. Lionel Messi und Argentinien sind Titelverteidiger, Cristiano Ronaldo steht vor seinem „letzten Tanz“ mit Portugal, Kylian Mbappé und Frankreich sind auf Revanche aus, Brasilien steht unter der legendären Leitung von Carlo Ancelotti, England mit Thomas Tuchel an der Spitze droht endlich den entscheidenden Schritt zu einem großen Sieg zu machen, und Deutschland ist, auch wenn es nicht in Bestform ist, immer ein gefährlicher Gegner. Italien, das nach zwei verpassten Auflagen möglicherweise zur Weltmeisterschaft zurückkehrt, gehört ebenfalls zu den härtesten Gegnern, denen Spanien auf seinem Weg zum Ruhm begegnen könnte, sollte sich die Azzurri qualifizieren.

Natürlich sind auch die „Außenseiter“ der vergangenen Auflagen nicht zu unterschätzen: Kann Marokko seine Leistung aus Katar wiederholen? Kann Japan endlich den Großmächten Paroli bieten? Werden die Gastgeber, die USA und Mexiko, für Furore sorgen?

Natürlich sind auch die „Außenseiter“ aus früheren Ausgaben nicht zu unterschätzen: Kann Marokko an seine Leistung in Katar anknüpfen? Kann Japan endlich den Großmächten Paroli bieten? Werden die Gastgeber, die USA und Mexiko, das Turnier bereichern? Kann Uruguay nach mehr als 70 Jahren ohne Weltmeistertitel wieder zu den Favoriten zählen? Zweifellos sieht die Lage für die spanische Nationalmannschaft kompliziert aus, aber die Illusion und Motivation, sich dieser Herausforderung zu stellen und alle Hindernisse zu überwinden, sind lebendiger denn je.

Die Hoffnungen Spaniens ruhen auf der Magie, die der linke Fuß von Yamal entfalten kann, der davon träumt, noch vor seinem 20. Lebensjahr den Weltmeisterpokal zu holen, wie es Pelé und Mbappé vor ihm getan haben. Die Weltmeisterschaft könnte der entscheidende Wendepunkt für den Start einer legendären Karriere sein.

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt jeden Tag näher, und im nächsten Sommer werden wir erfahren, ob sich die spanische Mannschaft endlich rehabilitieren kann oder ob der Niedergang nach 2010 weiterhin eine Last ist, die sie auf ihren Schultern tragen muss.