Cristiano Ronaldo wurde Eintracht Frankfurt angeboten

Cristiano Ronaldo wollte Manchester United in diesem Sommer unbedingt verlassen. Auch Eintracht Frankfurt war ein Kandidat.

WAS IST PASSIERT? Superstar Cristiano Ronaldo ist in diesem Sommer offenbar auch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt angeboten worden. Das geht aus Aussagen von Vorstandssprecher Axel Hellmann bei einem Meeting mit Geschäftspartnern im Vorfeld des Champions-League-Spiels gegen Sporting in Frankfurt hervor.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe das Gefühl, dass er jedem Champions-League-Teilnehmer angeboten wurde. Euch auch?", fragte ein Teilnehmer des Meetings den Eintracht-Vorstandssprecher. "Uns wurde er auch angeboten! Ja, sogar uns wurde er angeboten", antwortete Hellmann.

Das Meeting ist Teil der Dokumentation "3 Blickwinkel - Königsklasse im Herzen von Europa“ des Streamingdienstes DAZN über die Gruppenphase von Eintracht Frankfurt in der diesjährigen Champions-League-Saison.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cristiano Ronaldo wurde in diesem Sommer von seinem Berater Jorge Mendes bei zahlreichen europäischen Spitzenvereinen, unter anderem dem FC Bayern München, angeboten. Ronaldo fühlte sich bei Manchester United nicht mehr wohl und wollte zu einem anderen Verein wechseln.

Nach einem brisanten Interview von Ronaldo mit dem Boulevardjournalisten Piers Morgan gab Manchester United Ende November die Trennung bekannt.