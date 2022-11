Cristiano Ronaldo und Manchester United trennen sich

Das Kapitel Cristiano Ronaldo ist bei United offiziell beendet. Sein Interview in der vergangenen Woche brachte das Fass zum Überlaufen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat die Trennung von Cristiano Ronaldo offiziell bekannt geben. Am Dienstagnachmittag verkündete der englische Rekordmeister den vorzeitigen Abschied des Superstars via Twitter.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

WAS WURDE GESAGT? In dem kurzen Statement des Klubs heißt es: "Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United sofort in beidseitigem Einverständnis. Der Verein dankt ihm für seine enormen Verdienste während seiner beiden Engagements im Old Trafford." Der Angreifer selbst verabschiedete sich mit einer Botschaft an die Anhänger. "Ich liebe Manchester United und ich liebe die Fans, das wird sich niemals ändern", wurde er vom Daily Mirror zitiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo stand bei United noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag. Zuletzt hatte er aber nicht nur seinen Stammplatz unter Teammanager Erik ten Hag verloren, sondern auch unter anderem mit einer verweigerten Einwechslung im Ligaspiel gegen Tottenham Hotspur für Aufsehen gesorgt.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war ein explosives Interview, das der Portugiese in der vergangenen Woche Piers Morgan gab. Darin kritisierte er ten Hag, die Klubbesitzer und Mitspieler teils drastisch. United hatte daraufhin begonnen, rechtliche Schritte gegen den 37-Jährigen zu prüfen. Dies führte nun mehr oder weniger direkt zur vorzeitigen Vertragsauflösung.

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldo nimmt nun zunächst mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der WM-Endrunde in Katar teil. Dort trifft der Europameister von 2016 in der Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Südkorea.

Nach der Weltmeisterschaft dürften sich CR7 und sein Berater Jorge Mendes dann intensiv um die kurzfristige Zukunftsplanung kümmern. Zahlreiche Klubs werden mit Ronaldo in Verbindung gebracht, ernsthaftes Interesse sollen aber nur wenige haben. Immerhin: Durch seine Vertragsauflösung ist der Torjäger nun ablösefrei zu haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo, der 2021 für 17 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu ManUnited zurückgekehrt war, absolvierte in dieser Saison 21 Pflichtspiele für den Klub. Dabei gelangen ihm fünf Tore und vier Assists.