Champions League live auf DAZN: Diese Spiele werden im TV und LIVE-STREAM übertragen

Die Gruppenphase der Champions League nähert sich schon langsam dem Ende. Noch sind allerdings ein paar Partien zu Spielen.

Auch in dieser Woche treffen am Dienstag und Mittwoch (23. und 24. November 2021) wieder die besten Mannschaften Europas aufeinander. Um welche Partien genau es sich dabei handelt und wo sie zu sehen sind, könnt Ihr in den folgenden Abschnitten nachlesen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Champions League findet Ihr hier bei GOAL.

Champions League live auf DAZN: So funktioniert die Übertragung

Wer zeigt denn eigentlich die Königsklasse live? Diese Frage stellen sich viele Fußballfans des Öfteren, denn die Übertragungslage des Fußballs in Deutschland kann ziemlich kompliziert wirken. Wir klären Euch auf.

Verantwortlich für die Übertragung der Champions League sind der Streamingdienst DAZN sowie Amazon Prime Video. Letzterer zeigt immer dienstags das Topspiel der Königsklasse im LIVE-STREAM. Alle anderen Partien werden exklusiv im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt. Wollt Ihr also wirklich alle Spiele der Champions League live sehen, braucht Ihr sowohl ein Abo bei Amazon Prime Video als auch eines bei DAZN.

Im TV sind gar keine Spiele der Königsklasse mehr zu sehen. Weder Sky im Pay-TV noch das Free-TV kann mit Champions League-Partien aufwarten. Die einzige Ausnahme stellt das Finale dar, welches tatsächlich auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird.

Champions League live auf DAZN: Die Spiele am Dienstag

Wie oben beschrieben, wird ein Spiel am Dienstag (23. November 2021) nur bei Amazon Prime zu sehen sein. Dabei handelt es sich um die Partie zwischen Wolfsburg und Sevilla. Alle anderen Spiele gibt es bei DAZN zu sehen. Wir haben sie im Folgenden mal für Euch aufgelistet.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München

Übertragungsbeginn: 18:15 Uhr

Anpfiff: 18:45 Uhr

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

FC Villareal vs. Manchester United

Anpfiff: 18:45 Uhr

Kommentator: Oliver Forster

FC Barcelona vs. Benfica Lissabon

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Flo Hauser

Experte: Benny Lauth

OSC Lille vs. RB Salzburg

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Stefan Galler

Experte: Alexis Menuge

FC Chelsea vs. Juventus Turin

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Ralph Gunesch

Young Boys Bern vs. Atalanta Bergamo

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Mario Rieker

Malmö FF vs. Zenit Sankt-Petersburg

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Benni Zander

Was kostet DAZN und was gibt es dort noch zu sehen?

Die Champions League ist natürlich nicht das Einzige, was DAZN zu bieten habt. Ihr könnt dort alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, sowie die spanische, italienische und französische Liga. Dazu kommt noch die Champions League der Frauen oder die WM-Qualifikation. Ebenso gibt es die NBA und NFL live zu erleben, für alle Fans von Basketball oder Football. Aber auch Anhänger von Tennis, Darts oder Kampfsport gehen bei DAZN nicht leer aus.

Das alles könnt Ihr schon für 14,99 Euro (Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) sehen. Den Link um euch anzumelden haben wir hier für Euch.

Champions League live auf DAZN: Die Spiele am Mittwoch

Am Mittwoch (24. November 2021) sind alle Spiele der Champions League nur bei DAZN zu sehen. Und auch dort sind einige hochkarätige Partien vertreten.

Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam

Anpfiff: 18:45 Uhr

Kommentator: Franz Büchner

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk

Anpfiff: 18:45 Uhr

Kommentator: Christoph Stadtler

Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund

Übertragungsbeginn: 20:30 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

FC Brügge vs. RB Leipzig

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Jonas Hummels

Manchester City vs. PSG

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Sheriff Tiraspol vs. Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Matthias Naebers

Atletico Madrid vs. AC Mailand

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Carsten Fuß

FC Liverpool vs. FC Porto

Anpfiff: 21 Uhr

Kommentator: Benni Zander

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bietet DAZN mittlerweile übrigens eine Konferenz an. Damit sind also Abwechslung und Torvergnügen garantiert. Wer sein Lieblingsteam allerdings lieber im Einzelspiel verfolgen möchte, der kann das natürlich ebenfalls machen.