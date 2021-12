Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas? Die Champions League live sehen

Für Borussia Dortmund geht es am 6. Spieltag der Champions League sportlich um nichts mehr. Der BVB kann den Einzug ins Achtelfinale nicht mehr schaffen, will sich beim Heimspiel gegen Besiktas am Dienstag (21 Uhr) aber sicherlich dennoch anständig aus der Königsklasse verabschieden.

Nach dem 1:3 bei Sporting in Lissabon am vergangenen Spieltag war klar, dass Dortmund die Gruppenphase als Dritter beenden wird und damit kommendes Jahr nur noch in der Europa League ran darf. Zwar könnte der deutsche Vizemeister punktemäßig noch mit Sporting gleichziehen, die Portugiesen haben allerdings den direkten Vergleich gewonnen.

Auch für die Gäste aus Istanbul hat die Partie sportlich keinerlei Bedeutung. Besiktas steht bei null Punkten, wird die Staffel als Vierter beenden und damit in der Rückrunde nicht mehr international aktiv sein.

BVB vs. Besiktas: Wer zeigt / überträgt die Champions League live? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas? Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Borussia Dortmund - Besiktas Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Anstoß Dienstag, 7. Dezember, 21 Uhr Stadion Signal-Iduna-Park, Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas live im TV?

Jahrelang waren Fußball-Fans daran gewöhnt, die Champions League live im TV bei Sky zu sehen. Seit dieser Saison hält der Pay-TV-Sender allerdings keine Rechte mehr an der Königsklasse.

Stattdessen laufen die Spiele der CL entweder bei DAZN oder bei Amazon Prime Video, die allermeisten bei DAZN. Im Free-TV ist einzig das Finale am 28. Mai zu sehen, hier überträgt neben DAZN auch das ZDF.

Aber wie sieht es nun mit der Übertragung von BVB vs. Besiktas aus?

Amazon Prime zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas live und exklusiv

Die Partie aus dem Signal-Iduna-Park läuft live und exklusiv bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst des Versandriesen darf seit dieser Spielzeit ein Spiel pro Champions-League-Spieltag live übertragen, hierbei handelt es sich immer um das Topspiel am Dienstag.

Dieses darf Amazon frei wählen und hat sich am 6. Spieltag eben für BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas entschieden. Auf DAZN ist die Partie dementsprechend nicht live zu sehen, auch nicht in der Konferenz. Das Re-Live und die Highlights von Dortmund gegen Besiktas sind bei DAZN dann erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abrufbar.

Um BVB vs. Besiktas am Dienstag live zu sehen, benötigt Ihr also ein Abonnement bei Amazon Prime Video. Das kostet Euch entweder 7,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 69 Euro im Jahresabo.

Damit Ihr Dortmund gegen Besiktas mit Prime Video im TV seht, müsst Ihr entweder die entsprechende App auf Eurem Smart-TV installieren oder Ihr verbindet den Laptop per HDMI-Kabel mit dem Fernseher.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas im LIVE-STREAM?

Genau wie im TV ist auch im LIVE-STREAM Amazon der exklusive Anbieter für die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas.

Die Sendung ist identisch und beginnt auch im STREAM um 19.30 Uhr mit 90-minütigen Vorberichten. Moderator Sebastian Hellmann stimmt auf das Spiel ein, als Experten hat Prime Video unter anderem Benedikt Höwedes, Mario Gomez und Patrick Owomoyela mit an Bord.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas im LIVE-STREAM bei Prime Video sehen

Wenn ab 21 Uhr der Ball rollt, wird Jonas Friedrich das Spiel kommentierten. Höwedes steht ihm als Experte und Co-Kommentator zur Seite.

Auch für den LIVE-STREAM benötigt Ihr natürlich ein Abonnement bei Amazon Prime Video, die Kosten dafür haben wir Euch ja weiter oben bereits zusammengefasst.

Wer zeigt / überträgt die Champions League live? Diese Spiele laufen auf DAZN

Abgesehen vom Spiel des BVB gegen Besiktas werden alle anderen 15 Partien des 6. Champions-League-Spieltags live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Unter anderem das Gruppen-Endspiel des VfL Wolfsburg gegen Lille, den Kracher zwischen Bayern und Barcelona und die Entscheidung im Kampf um Platz zwei in der extrem spannenden Gruppe B mit Atletico, Milan und Porto seht Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN.

Dienstag, 7. Dezember, 18.45 Uhr PSG - Brügge Leipzig - Manchester City Dienstag, 7. Dezember, 21 Uhr Porto - Atletico Madrid Milan - Liverpool Ajax - Sporting Real Madrid - Inter Donezk - Tiraspol Mittwoch, 8. Dezember, 18.45 Uhr Juventus - Malmö Zenit - Chelsea Mittwoch, 8. Dezember, 21 Uhr Bayern - Barcelona Benfica - Kiew Manchester United - Bern Atalanta - Villarreal Salzburg - Sevilla Wolfsburg - Lille

Wer zeigt / überträgt die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas?

Wer ein Abo bei Amazon Prime Video hat, kann logischerweise dort in der Nachberichterstattung im Anschluss an die Live-Übertragung noch einmal die besten Szenen von BVB vs. Besiktas sehen.

Im Free-TV gibt es die Highlights von Dortmund gegen Besiktas erstmals am Mittwoch ab 23 Uhr. Das ZDF zeigt dann die Zusammenfassungen aller 16 Partien des Champions-League-Spieltags live und frei empfangbar.

Auf DAZN könnt Ihr indes nicht nur die Highlights, sondern auch das Re-Live von BVB vs. Besiktas sehen. Allerdings erst ab 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas? Die Aufstellung

Am Dienstag gegen 19.45 Uhr werden die Aufstellungen von Borussia Dortmund und Besiktas bekanntgegeben. Ihr findet diese dann an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas live? Die Übertragung der Champions League im Überblick