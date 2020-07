BVB stellt Heimtrikot für die Saison 2020/21 vor

Der BVB wird nächste Saison mit einem auffälligen Muster auf der Brust auflaufen. Das Heimtrikot für 2020/21 wurde nun veröffentlicht.

In der neuen Saison 2020/21 wird im eigenen Stadion erwartungsgemäß erneut in einem schwarz-gelben Heimtrikot spielen. Der BVB hat am Mittwoch sein neues Gewand präsentiert.

Im Gegensatz zum aktuellen Heimtrikot wird in der nächsten Saison aber ein deutlich auffälligeres Muster auf der Brust getragen. Die spitzen Zacken auf der Vorderseite sollen demnach an die U-Bahn-Station 'Westfalenhalle' erinnern.

BVB will mit Trikot "zeigen, wer das Sagen hat"

"Unser Look ist im Gegensatz zur letzten Saison weniger schlicht, mehr auffällig. So zeigen wir gleich, wer das Sagen auf dem Feld hat", heißt es auf der Borussia-Homepage.

Neuer Hauptsponsor ist 1&1, dessen Logo auf der Brust zu sehen ist. Der Preis für das Trikot liegt regulär bei 84,99€.