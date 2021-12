Borussia Dortmund am Freitag. Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr in diesem Artikel.

Zudem gelangt Ihr hier zu den BVB-News der vergangenen Tage:

BVB, News: LaLiga-Präsident Tebas glaubt nicht an Haaland-Transfer nach Barcelona

LaLiga-Präsident Javier Tebas rechnet nicht mit einem Transfer von BVB-Stürmer Erling Haaland zum FC Barcelona im kommenden Sommer. "Ich glaube nicht, dass es für Barcelona wegen seiner wirtschaftlichen Zahlen und der finanziellen Beschränkungen möglich ist, Haaland zu holen", erklärte Tebas auf der TwentyNine-Veranstaltung von LaLiga.

Nach Informationen der katalanischen Mundo Deportivo soll sich Präsident Joan Laporta am vergangenen Montag mit Haalands Berater Mino Raiola getroffen und erneut sein Interesse an dem 21-Jährigen hinterlegt haben. Nach dem Gespräch sei man zu dem Schluss gekommen, dass ein Transfer des norwegischen Stürmers "möglich" sei.

Trotz hoher Schulden soll sich Barca deshalb schon nach Sponsoren umsehen und auch einen Abgang namhafter Spieler nicht ausschließen. Tebas kann sich jedoch nicht vorstellen, dass dies ausreichen wird, um Haaland verpflichten zu können: "Es müsste vieles zusammenkommen und Raiola verkauft nicht günstig, sondern teuer."

Ohnehin sei man bei Borussia Dortmund derzeit optimistisch, dass Haaland dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt, berichtet die Süddeutsche Zeitung. So wäre der Markt im Sommer wohl sehr klein, sodass ein Transfer 2023 mehr Sinn ergeben dürfte. Bis Februar soll demnach Klarheit auf beiden Seiten herrschen.

BVB, News: Ex-Dortmund-Trainer Tuchel will sich nach Eklat bei Aubameyang melden

Nach der Suspendierung von Ex-BVB-Spieler Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal hat dessen ehemaliger Trainer Thomas Tuchel, inzwischen in Diensten des FC Chelsea, angekündigt, mit dem 32-Jährigen in Kontakt treten zu wollen.

"Ich werde mich bei ihm melden", erklärte Tuchel auf einer Pressekonferenz: "Es tut mir leid für ihn, dass er in Schwierigkeiten steckt. Das ist nicht die Situation, in der er sich mit seiner Qualität und seinem positiven Charakter befinden sollte", so der 48-Jährige.

Aus disziplinarischen Gründen hatte Aubameyang in der vergangenen Woche nicht im Aufgebot für die Begegnung mit dem FC Southampton gestanden, am Dienstag traf der Verein weitere Maßnahmen und verkündete, dass er nach dem Verstoß auch nicht mehr Kapitän sei.

Zu den genauen Umständen, die zu der Strafe führten, machte Arsenal keine Angaben. Offenbar soll Aubameyang jedoch verspätet von einem Besuch bei seiner kranken Mutter nach Hause gekommen sein und dies habe sich auf die Corona-Protokolle des Vereins ausgewirkt haben.

Zwar hat auch Tuchel ihn im November 2016 aus ähnlichen Gründen aus dem Kader gestrichen, trotzdem hat er bis heute eine hohe Meinung von Aubameyang: "Wenn wir uns treffen, ist es immer noch sehr, sehr nett", schwärmte Tuchel: "Ich kann nur das Beste über ihn als Spieler und als Mensch sagen."

BVB, News: Bundestrainer Flick um Austausch mit Watzke bemüht

Bundestrainer Hansi Flick hat ein Gespräch mit dem neuen DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke angekündigt. "Ich freue mich auf das erste Gespräch mit Aki Watzke, um Themen zu besprechen", sagte Flick nach der Nations-League-Auslosung. Bei diesem Gespräch wird es unter anderem um die Abstellungen von Nationalspielern im WM-Jahr gehen. "Wir müssen mit den Vereinen sprechen und abklären, wie wir es machen können. Das werden wir auch mit der Liga besprechen", sagte Flick.

Borussia Dortmund: Die nächsten Spiele des BVB