FC Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang nach "Disziplinarverstoß" nicht mehr Kapitän

Der ehemalige Dortmunder Fußball-Profi Pierre-Emerick Aubameyang ist nach dem "Disziplinarverstoß" vergangene Woche nicht mehr Kapitän vom FC Arsenal. Das teilten die Gunners am Dienstag mit. Außerdem wird der 32-Jährige aus dem Kader für das Ligaspiel gegen West Ham United am Mittwoch (21 Uhr) gestrichen.

In der vergangenen Woche war Aubameyang aufgrund des Verstoßes bereits nicht im Aufgebot für die Partie gegen den FC Southampton. "Wir erwarten von all unseren Spielern, vor allem von unserem Kapitän, nach den Regeln und Standards zu arbeiten, die wir alle gesetzt und auf die wir uns verständigt haben", teilte der Klub in einem Statement mit.

Arsenal: Lacazette übernimmt Kapitänsbinde von Aubameyang

Was sich Aubameyang genau hat zuschulden kommen lassen, haben die Gunners noch nicht bekannt gegeben. Der Gabuner soll jedoch am Freitag eine Trainingseinheit geschwänzt haben. In der Folge wurde er bereits nicht für die Premier-League-Partie gegen Southampton am vergangenen Wochenende nominiert.

Trainer Mikel Arteta hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen West Ham nicht mehr viel zu dem Statement hinzuzufügen. "Ich habe nicht viel dazu zu sagen, das Statement des Klubs ist ziemlich eindeutig. Wir haben die Entscheidung aufgrund des Vorfalls getroffen", sagte der Spanier. Auf die Frage, was Aubameyang zu der Entscheidung gesagt habe, antwortete er nur: "Er musste die Entscheidung akzeptieren."

Anstelle von Aubameyang, der vor gut zwei Jahren von Unai Emery zum neuen Kapitän erklärt worden war, übt das Amt fortan Alexandre Lacazette aus. In der Vergangenheit hatten unter anderem die Vereinslegenden Patrick Vieira, Thierry Henry oder Per Mertesacker die Binde getragen.