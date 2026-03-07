BVB heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund auf Sky oder DAZN im Live Stream und TV?

Nach der 2:3-Niederlage im Klassiker gegen den FC Bayern ist Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag, den 5. März, beim 1. FC Köln gefordert. Der Anpfiff erfolgt um 18:30 Uhr im RheinEnergieStadion.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt 1. FC Köln vs Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund

1. FC Köln vs Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über 1. FC Köln

Fußballfans können die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Die Übertragung beginnt am Samstag, den 7. März, bereits um 18:00 Uhr mit ausführlichen Vorberichten und Analysen direkt aus dem RheinEnergieStadion. Pünktlich um 18:30 Uhr erfolgt dann der Anpfiff der Partie, für deren Empfang Ihr ein entsprechendes Sky-Abonnement braucht. Durch den Abend führt Moderator Sebastian Hellmann, der gemeinsam mit dem Expertenduo Lothar Matthäus und Tabea Kemme die Analysen zum Spiel liefert. Sobald der Ball ab 18:30 Uhr rollt, übernimmt Wolff Fuss am Mikrofon.

Beim 1. FC Köln unter Trainer Lukas Kwasniok lief es zuletzt gar nicht. Seit vier Bundesliga-Partien warten die Geißböcke nun schon auf ein Erfolgserlebnis, wobei das magere 2:2-Remis gegen Hoffenheim den einzigen Punktgewinn in dieser Durststrecke markiert.

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund verlor zuletzt mit 2:3 gegen den FC Bayern. Trotz einer engagierten Leistung und einer Führung nach den ersten 45 Minuten musste sich Schwarz-Gelb dem Rekordmeister geschlagen geben. In der Tabelle festigt der FCB damit seine Spitzenposition und liegt nun bereits elf Punkte vor der Borussia.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Köln vs Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.