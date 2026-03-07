Goal.com
Live
Bundesliga
team-logo1. FC Köln
RheinEnergieSTADION
team-logoBorussia Dortmund
Lena Krey

BVB heute live: Läuft 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund auf Sky oder DAZN im Live Stream und TV?

In der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln heute Borussia Dortmund. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Nach der 2:3-Niederlage im Klassiker gegen den FC Bayern ist Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag, den 5. März, beim 1. FC Köln gefordert. Der Anpfiff erfolgt um 18:30 Uhr im RheinEnergieStadion.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt 1. FC Köln vs Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Fußballfans können die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Die Übertragung beginnt am Samstag, den 7. März, bereits um 18:00 Uhr mit ausführlichen Vorberichten und Analysen direkt aus dem RheinEnergieStadion. Pünktlich um 18:30 Uhr erfolgt dann der Anpfiff der Partie, für deren Empfang Ihr ein entsprechendes Sky-Abonnement braucht. Durch den Abend führt Moderator Sebastian Hellmann, der gemeinsam mit dem Expertenduo Lothar Matthäus und Tabea Kemme die Analysen zum Spiel liefert. Sobald der Ball ab 18:30 Uhr rollt, übernimmt Wolff Fuss am Mikrofon.

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund

crest
Bundesliga - Bundesliga
RheinEnergieSTADION

1. FC Köln vs Borussia Dortmund: Aufstellungen

1. FC Köln vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC KölnHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
Marvin Schwäbe
22
J. Simpson-Pusey
39
Cenk Özkacar
33
R. van den Berg
17
A. Castro-Montes
5
Tom Krauß
32
K. Hansen
16
J. Kaminski
13
S. El Mala
6
E. Martel
9
R. Ache
1
G. Kobel
49
L. Reggiani
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
8
F. Nmecha
21
F. Silva
24
D. Svensson
20
M. Sabitzer
26
J. Ryerson
10
J. Brandt
14
M. Beier

3-4-2-1

BVBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Kwasniok

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über 1. FC Köln

Beim 1. FC Köln unter Trainer Lukas Kwasniok lief es zuletzt gar nicht. Seit vier Bundesliga-Partien warten die Geißböcke nun schon auf ein Erfolgserlebnis, wobei das magere 2:2-Remis gegen Hoffenheim den einzigen Punktgewinn in dieser Durststrecke markiert.

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund verlor zuletzt mit 2:3 gegen den FC Bayern. Trotz einer engagierten Leistung und einer Führung nach den ersten 45 Minuten musste sich Schwarz-Gelb dem Rekordmeister geschlagen geben. In der Tabelle festigt der FCB damit seine Spitzenposition und liegt nun bereits elf Punkte vor der Borussia.

Bundesliga
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KOE
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Form

KOE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

KOE

Letzte 5 Spiele

BVB

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

4

Erzielte Tore

14
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Köln vs Borussia Dortmund: Die Tabellen

0