BVB: Sébastien Haller feiert Comeback nach Krebserkrankung

Sébastien Haller ist zurück! Nach schwerer Erkrankung und langer Zwangspause lief der Stürmer erstmals wieder für den BVB auf.

WAS IST PASSIERT? Sébastien Haller hat 176 Tage nach der Schock-Diagnose Hodenkrebs sein erstes Spiel für Borussia Dortmund absolviert. Der 28-Jährige wurde im spanischen Marbella im Test gegen Fortuna Düsseldorf beim 5:1 (1:1)-Erfolg nach 74 Minuten eingewechselt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Haller war im Sommer 2022 als Nachfolger von Erling Haaland zum BVB gekommen, mit dem neuen Torjäger wollte Dortmund auch die Jagd auf Bayern München eröffnen. Doch nur zwölf Tage nach der Bekanntgabe des Transfers folgte im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz die Krebs-Diagnose.

WAS WURDE GESAGT? Hallers nächstes Ziel ist es, am 22. Januar gegen den FC Augsburg sein Pflichtspiel-Debüt für den BVB zu geben. "Alles ist möglich. Ich setzte mir keine Grenze. Ich gebe mein Bestes, um dabei zu sein - in der besten Form, die möglich ist", so Haller am Montag.

Die Tore für den BVB erzielten Felix Passlack (5.), Karim Adeyemi (32.), Nico Schlotterbeck (81.) und Donyell Malen (86., 88.). Düsseldorf kam durch Dawid Kownacki zum zwischenzeitlichen Ausgleich (7.).

