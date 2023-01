BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf im LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute?

Der BVB tritt im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf an. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Nachmittag treffen der BVB (Borussia Dortmund) und Fortuna Düsseldorf in einem Testspiel aufeinander. Die Partie wird um 16 Uhr im spanischen Marbella angepfiffen.

Vom 6. bis zum 14. Januar hat der BVB sein Trainingslager in Spanien aufgeschlagen. Dort wird sich intensiv auf die Rückrunde vorbereitet. Das erste Pflichtspiel für den BVB steht am 22. Januar an. Da trifft man dann auf den SC Freiburg. Jetzt bekommen die Dortmunder es aber erst einmal mit der Fortuna aus Düsseldorf zu tun. Ob sich der Favorit im Testspiel durchsetzen kann, sehen wir heute ab 16 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb Testspiel Anpfiff 10. Januar - 16 Uhr Spielort Marbella (Spanien)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Läuft das Spiel im TV?

Ja, tatsächlich könnt Ihr die Partie zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf auch im TV verfolgen, allerdings nur im Bezahlfernsehen. Verantwortlich für die Übertragung des Testspiels ist nämlich der Sender Sky Sport News HD.

Dieser gehört, wie der Name schon verrät, zum Pay-TV-Sender Sky. Der Sender war lange Zeit kostenlos abrufbar, ist aber mittlerweile wieder Teil des festen Programms von Sky. Das bedeutet: Um Zugriff auf die Übertragungen dort zu bekommen, müsst Ihr bezahlen.

Was genau so ein Abo jetzt kostet und was Sky sonst noch alles zu bieten hat, das könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Wenn Ihr dann ein Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr ganz einfach ab 15.55 Uhr dort einschalten und fünf Minuten später den Anpfiff des Testspiels sehen.

Getty

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Pay-TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Jeder, der bereits Sky-Kunde ist, der kann auch mit Sky Go zusehen. Hierbei handelt es sich um den LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Ihr braucht Euch nur die Sky Go-App herunterzuladen, Euch dort mit euren Zugangsdaten anzumelden und seid direkt im LIVE-STREAM mit dabei.

Voraussetzung ist neben dem gültigen Abo natürlich auch ein Gerät mit Internetanschluss, auf dem Ihr dann den STREAM verfolgen könnt. Mehr Infos zu Sky Go gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Mit WOW zum LIVE-STREAM

Eine zweite Möglichkeit, wie Ihr mit Sky zum LIVE-STREAM kommt, haben wir noch für Euch. Ihr könnt bei Sky auch ein Streaming-Abo abschließen, das nennt sich dort WOW und war früher als Sky Ticket bekannt.

Für WOW-Livesport müsst Ihr im ersten Jahr pro Monat 24,99 Euro bezahlen, seht dort dann aber auch die Samstagsspiele der Bundesliga, die Premier League, den DFB-Pokal und vieles mehr. Außerdem könnt Ihr mit WOW-Livesport dann die Testspiele des BVB im STREAM erleben.

Genaueres zu WOW-Livesport könnt Ihr hier nachlesen.

(C)Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Den LIVE-STREAM im BVB-TV sehen

Die letzte Option, mit der Ihr das Spiel verfolgen könnt, stellt der LIVE-STREAM-Sender des BVB dar. Alle Testspiele der Dortmunder werden dort in ganzer Länge per LIVE-STREAM übertragen. Umsonst zusehen ist aber auch dort nicht möglich.

Ein BVB-TV-Abo kostet Euch pro Monat 1,99 Euro und ist ebenso monatlich wieder kündbar. Den Link zur Anmeldung dort findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald beide Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, werden sie hier von uns veröffentlicht.