Dynamo Dresden vs. BVB: Das Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute steigt die Partie Dynamo Dresden vs. BVB. GOAL hat vor dem Testspiel von Borussia Dortmund Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Fast zwei Wochen nach dem Trainingsstart und sechs Tage vor dem Trainingslager in Bad Ragaz bestreitet Borussia Dortmund sein zweites Testspiel. Hierbei kommt es diesmal zum Traditionsduell Dynamo Dresden vs. BVB. Der Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion findet um 17.00 Uhr statt.

Dynamo Dresden unterlag in der Relegation der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern. Nun wartet auf die Sachsen ein Neubeginn in der 3. Liga, wobei Markus Anfang Guerino Capretti an der Seitenlinie ersetzte. Heute steht gegen den BVB das erste Testspiel auf dem Programm. Im ersten Probespiel setzte sich Dynamo Dresden gegen den Regionalliga-Absteiger Auerbach durch, aber gegen den Zweitligisten Heidenheim folgte eine Niederlage. Borussia Dortmund traf wiederum im ersten Testspiel seit der Rückkehr von Edin Terzic auf den Lüner SV.

Heute um 17.00 Uhr geht die Begegnung Dynamo Dresden vs. BVB über die Bühne. GOAL bietet Euch vor dem Testspiel von Borussia Dortmund alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Dynamo Dresden vs. BVB heute live: Die Eckdaten zum Testspiel von Borussia Dortmund auf einem Blick

Spiel: Dynamo Dresden vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum: Samstag, 9. Juli 2022 Uhrzeit: 17.00 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion

Dynamo Dresden gegen BVB heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Testspiels von Borussia Dortmund bei Sky

Sky hält Senderechte an ausgewählten Vorbereitungsspielen der Bundesliga-Klubs. Dafür nützt der Bezahlanbieter zahlreiche Kanäle. Hierbei läuft die Übertragung der Partie Dynamo Dresden vs. BVB bei Sky Sport News und Ihr könnt Euch das Testspiel von Borussia Dortmund zusätzlich in HD anschauen. Nachfolgend findet Ihr die diesbezüglichen Kernfakten:

Sender: Sky Sport News (HD)

Sky Sport News (HD) Vorberichte ab: 16.55 Uhr

16.55 Uhr Spielbeginn: 17.00 Uhr „Klarer Plan, klare Strukturen“ - Im Interview spricht Mittelfeldspieler Patrick #Weihrauch über seine Rückkehr nach langer Verletzungspause, die Rolle als Führungsspieler und den neuen Cheftrainer Markus Anfang. 🎙👉 https://t.co/INBVzM76tR #sgd1953 pic.twitter.com/IDMYCDpq4E — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 2, 2022

Allerdings benötigt Ihr für die TV-Übertragung des Traditionsduells Dynamo Dresden gegen BVB ein Abo. Wenn Ihr nach der Vorbereitung Partien von Borussia Dortmund in der Bundesliga anschauen wollt, empfehlen wir Euch das gleichnamige Paket. Dafür müsst Ihr für das Einzelabo 27 Euro und für die Kombination mit dem Sport-Paket 32,50 Euro auf den Tisch legen. Der Pay-TV-Sender versorgt Euch auf seiner Homepage mit etlichen Details.

Dynamo Dresden vs. BVB im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung des Testspiels von Borussia Dortmund

Ein Vertrag lohnt sich ebenso dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt. Denn: Sky strahlt sein vollzähliges Programm zusätzlich mittels LIVE-STREAM aus. Wenn Ihr auf eine adäquate Internetverbindung zurückgreifen könnt, könnt Ihr das Aufeinandertreffen Dynamo Dresden vs. BVB im Prinzip von überall aus mitverfolgen. Dafür stehen zwei Vorgehensweisen zur Auswahl.

Dynamo Dresden – BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei Sky Go handelt es sich um die Erste davon. Hierbei müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Dementsprechend erfolgt die Benutzung des hauseigenen Streaming-Portals im Handumdrehen. Allerdings erfolgt die Freischaltung normalerweise nicht unmittelbar nach dem Abschluss. Infolgedessen müsst Ihr davon ausgehen, dass Ihr Euch die Begegnung Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund erst nachträglich anschauen könnt.

Mit WOW das Testspiel im LIVE-STREAM schauen: Dynamo Dresden gegen BVB (Borussia Dortmund)

Wenn Ihr noch keinen Vertrag beim Pay-TV-Anbieter habt und Euch das Testspiel des BVB live ansehen möchtet, ist Euch mit WOW (ehemals Sky Ticket) geholfen. Denn: Ihr müsst nicht auf die Aktivierung warten. Zudem entfällt damit die langfristige Bindung. Mit dem Paket Supersport Monat könnt Ihr trotzdem das gesamte Sportangebot mit zwei Geräten gleichzeitig mitverfolgen.

Fußballliebhaber werden zudem mit der Bundesliga, der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und der englischen Premier League fündig. Ferner umfasst die Palette die ATP World Tour, die Formel 1, die NHL und die PGA-Tour.

Dynamo Dresden vs. BVB im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel von Borussia Dortmund übertragen