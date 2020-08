Borussia Dortmund (BVB) gegen Feyenoord Rotterdam: Die Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM

Borussia Dortmund testet in der Vorbereitung gegen Feyenoord Rotterdam. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des Duells im TV und LIVE-STREAM.

Der Samstag steht für im Zeichen der Testspiele. Im Rahmen des Cup der Traditionen misst sich der BVB am späten Nachmittag mit dem niederländischen Erstligisten Rotterdam. Anstoß ist um 16.45 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.

In der ersten Begegnung des Tages testet der Bundesligist um 15.30 Uhr gegen den MSV Duisburg, im Anschluss an die Begegnung steht das Aufeinandertreffen mit Feyenoord auf dem Programm. Gespielt werden zwei Halbzeiten von jeweils 30 Minuten.

Ihr möchtet wissen, wo das Testspiel zwischen Borussia Dortmund (BVB) und Feyenoord Rotterdam heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Begegnung.

Borussia Dortmund (BVB) gegen Feyenoord Rotterdam: Das Testspiel heute live im Free-TV sehen

Der hat Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam zu einem internationalen Testspiel-Turnier eingeladen - und Sky Sport News HD hat sich die Übertragungsrechte daran gesichert. Damit gibt es gute Nachrichten für alle Fans, die sich auf eine Übertragung im Free-TV gefreut haben.

Auch ohne Sky-Abonnement ist der 24-Stunden-Nachrichtensender frei empfangbar, entweder über den LIVE-STREAM auf der Webseite von Sky Sport oder im TV auf den Sendeplätzen 200 (Frequenz für HD) und 250 (SD). Am Samstag beginnt Sky bereits um 15.15 Uhr mit der Übertragung.

Bild: Imago Images / Kirchner-Media

Das Testspiel zwischen Borussia Dortmund (BVB) und Feyenoord Rotterdam im LIVE-STREAM erleben

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam am Samstag aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch im LIVE-STREAM verfolgen. Über sport.sky.de lässt sich das Programm des TV-Senders rund um die Uhr streamen, auch dort ist keine vorherige Anmeldung notwendig.

Kommentiert wird die Begegnung am Samstag von Jaron Steiner. In den Pausen wird der TV-Sender Interviews mit verschiedenen Spielern ausstrahlen, die in ihren Vereinen Geschichte geschrieben haben. Um 18 Uhr folgt schließlich das Duell zwischen dem MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam.

Borussia Dortmund (BVB) gegen Feyenoord Rotterdam: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird einige Minuten vor dem Anstoß der Fall sein.

Die weiteren Termine von Borussia Dortmund (BVB) in der Vorbereitung

Testspiele gegen den und den am 28. August

: MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund (14. September)

Borussia Dortmund (BVB) gegen Feyenoord Rotterdam: Die Übertragung in der Übersicht