MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund (BVB) im TV und LIVE-STREAM sehen - alles zur Übertragung des Testspiels

Borussia Dortmund testet am Samstag gegen den MSV Duisburg. Goal verrät Euch, wo Ihr das Duell heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der Vorbereitung auf die neue Saison testet am Samstag gegen den . Eine Begegnung, die angesichts der Tatsache, dass die beiden Vereine am 14. September im erneut aufeinandertreffen, an Brisanz gewinnt. Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Im Rahmen des Cup der Traditionen hat der MSV Duisburg am Wochenende Borussia Dortmund und Rotterdam zu einem offiziellen Testspiel-Turnier eingeladen. In zwei Halbzeiten, die jeweils 30 Minuten dauern werden, messen sich die Vereine untereinander, um einen Einblick in den aktuellen Stand der Vorbereitung zu erhalten.

Ihr möchtet das Testspiel des MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund (BVB) am Samstag live sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV und LIVE-STREAM.

MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund (BVB): So wird das Testspiel heute gezeigt / übertragen

Gute Nachrichten für alle Fans der beiden Vereine, die sich auf eine Übertragung im Free-TV gefreut haben: Sky Sport News HD wird das Aufeinandertreffen am Samstag live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Um 15.15 Uhr beginnen die Vorberichte.

Mehr Teams

Im Gegensatz zu anderen Sky-Kanälen, für die Ihr weiterhin ein Abonnement abschließen müsst, ist Sky Sport News HD seit Dezember 2016 im Free-TV zu sehen. In den Pausen zwischen den Spielen wird es Interviews mit Spielern geben, die in ihren Vereinen Geschichte geschrieben haben.

Bild: Imago Images / Kirchner-Media

Das Testspiel zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund (BVB) im LIVE-STREAM erleben

Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Testspiel zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund im LIVE-STREAM sehen. Denn: Ebenso wie die TV-Übertragung bei Sky Sport News HD ist auch die Berichterstattung auf sport.sky.de für Euch frei empfangbar.

Um den LIVE-STREAM zu starten, müsst Ihr nichts Weiteres tun, als auf die Webseite des TV-Senders zu gehen. Die Übertragung, die die gleichen Bilder wie Sky Sport News HD liefert, startet danach automatisch, ohne vorherige Anmeldung.

Borussia Dortmund (BVB) testet gegen den MSV Duisburg: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird einige Minuten vor dem Anstoß der Fall sein.

MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund (BVB): Die Übertragung in der Übersicht