Bundesliga-Vorschau: Schalke 04 gegen Bayern München

Schalke 04 gegen Bayern München beginnt am 5. September 2026 um 12:30 Uhr EST und 17:30 Uhr GMT.

Bayern will seine dominante Serie gegen Schalke fortsetzen

Bayern München hatte es gegen Schalke in den vergangenen Jahren weitgehend nach Belieben und wird zuversichtlich sein, diese Serie auszubauen.

Rückblick auf den 1. Spieltag

Für Schalke war es nach der Rückkehr in die Bundesliga bislang ein harter Einstand. Das erste Saisonspiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Augsburg, und die nächste Aufgabe ist die denkbar schwerste: ein Duell mit dem Schwergewicht Bayern München, das seine Titelverteidigung mit einem 5:1-Sieg gegen Stuttgart eröffnet hat.

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Schlüsselspieler & Statistiken

Schalke wird sich beim Heimspiel gegen den Meister stark auf die große Erfahrung des bosnischen Stürmers Edin Dzeko stützen. Die Gastgeber haben ihre letzten 12 Duelle mit Bayern bei einem Gesamtergebnis von 2:42 verloren. Erstaunlicherweise stand Harry Kane beim 5:1-Sieg der Bayern gegen Stuttgart zum Saisonauftakt nicht auf dem Spielberichtsbogen der Torschützen. Joshua Kimmich verbuchte zwei Assists, ebenso wie Sommerneuzugang Ismael Saibari.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Teamnews & Kader

Schalke geht ohne Bryan Lasme und Adrian Gantenbein in diese Partie, beide fehlen verletzt, während Ron Schallenberg eine Sperre absitzt. Muslic hat zum jetzigen Zeitpunkt keine bestätigte voraussichtliche Startelf, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Auf Bayerns Verletztenliste stehen Tarek Buchmann, Serge Gnabry und Jamal Musiala, Sperren gibt es laut Kompany keine. Musiala fehlt seit seinem Zusammenbruch während der Testspiele in der Vorbereitung aufgrund einer neurologischen Erkrankung, Berichten zufolge wurde seine Medikation jedoch angepasst und eine Rückkehr könnte bald erfolgen. Auch Gnabrys Genesung von einer im April erlittenen Verletzung macht Fortschritte. Bayern hat zum jetzigen Zeitpunkt keine bestätigte Startaufstellung verfügbar.

Form

Schalkes letzte fünf Spiele brachten zwei Siege und drei Niederlagen bei sechs erzielten und elf kassierten Toren. Der jüngste Auftritt war die 0:3-Bundesliga-Niederlage gegen Augsburg am 30. August, womit sich eine Serie fortsetzte, zu der auch zwei aufeinanderfolgende 0:3-Niederlagen in der Vorbereitung gegen Real Madrid und Atalanta gehörten. Die Siege gelangen gegen den Hallescher FC im DFB-Pokal, wo Schalke nach Verlängerung mit 5:2 gewann, sowie gegen Hessen Kassel in einem Freundschaftsspiel, das mit 5:0 gewonnen wurde.

Bayerns letzte fünf Spiele brachten fünf Siege aus fünf Partien bei 16 erzielten und drei kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war der 5:1-Bundesliga-Sieg gegen den VfB Stuttgart am 28. August. Außerdem schlug Bayern Borussia Dortmund im Supercup mit 2:1 und fuhr in der Vorbereitung Siege gegen den 1. FC Heidenheim, RB Leipzig und Aston Villa ein. Bayern hat keines seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben verloren.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 13. Mai 2023 statt, als Bayern ein Bundesliga-Spiel in der Allianz Arena mit 6:0 gewann. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Bayern viermal gewonnen und Schalke kein einziges Mal, wobei eine Partie, die nicht mit einem Bayern-Sieg endete, ein DFB-Pokalspiel im März 2020 war, das Bayern ebenfalls mit 1:0 gewann. Bayern erzielte in diesen fünf Partien insgesamt 21 Tore und kassierte keines.

Tabelle

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Bayern München auf Platz eins, während Schalke 04 auf Rang 17 liegt.