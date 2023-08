Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: Welche Sender übertragen die Spiele?

Die Spannung steigt, die Saison 2023/24 in der Bundesliga beginnt. Welche Sender übertragen die Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Für die meisten Fußballfans in Deutschland dürfte die Bundesliga wohl das Nonplusultra sein, jedes Wochenende stehen zahlreiche spannende Spiele an. Und wenn man nicht gerade selbst vor Ort im Stadion ist, verfolgt man die Bundesliga-Duelle live im TV oder auf mobilen Geräten im LIVE-STREAM.

Bei den ganzen unterschiedlichen Rechteinhabern kann man da aber schnell mal den Überblick verlieren - welche Sender übertragen die Spiele in der Bundesliga 2023/24 live im TV und LIVE-STREAM? GOAL gibt Euch in diesem Artikel einen Überblick.

Bundesliga 2023/24: Die Fakten

Wettbewerb Bundesliga Mannschaften 18 Titelverteidiger Bayern München Aufsteiger Heidenheim, Darmstadt

Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: Welche Free-TV-Sender übertragen die Spiele?

Fußballfans, die sich kein teures Abo leisten wollen oder können, dürfen aufatmen. Dennoch auch in der Saison 2023/14 werden wieder einige wenige ausgewählte Spiele live im Free-TV gezeigt. Verantwortlich ist dafür der Sender Sat.1, der einige Duelle der Bundesliga live im Free-TV übertragen wird.

So überträgt Sat.1 das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Werder Bremen und Bayern München. Außerdem zeigt der Sender jeweils zwei Bundesliga-Partien des 16. und des 17. Spieltags und die Relegation.

Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: Welche Spiele überträgt DAZN?

Die meisten Spiele der Bundesliga 2023/24 laufen leider wie in den Vorjahren schon im Pay-TV. Einer der Sender, der die Spiele der Bundesliga überträgt, ist DAZN. Dabei ist genau festgelegt, welche Partien der Pay-TV-Anbieter im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Allerdings ist diese Regelung nicht an Teams gebunden, sondern an Zeiten. So überträgt DAZN weiterhin alle Spiele am Freitag um 20.30 Uhr. Außerdem wird DAZN alle Partien am Sonntag um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr übertragen, sowie zehn Partien um 19.30 Uhr.

Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: Welche Spiele überträgt Sky?

Alle übrigen Spiele der Bundesliga 2023/24 zeigt der Pay-TV-Sender Sky live im TV und LIVE-STREAM. Das sind die Partien der Bundesliga am Samstag um 15.30 Uhr, sowie das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Zudem wird bei Sky auch weiterhin die Konferenz am Samstag übertragen, welche alle Spiele um 15:30 beinhaltet.

Gibt es in sogenannten Englischen Wochen auch mal einige Partien am Dienstag oder am Mittwoch, werden diese Duelle in der Bundesliga 2023/24 ebenfalls immer von Sky übertragen.

Wer also theoretisch alle Bundesliga-Spiele sehen möchte, braucht ein Abonnement von DAZN und Sky. Dann verpasst Ihr garantiert keine einzige Partie der Bundesliga 2023/24 im TV oder LIVE-STREAM.