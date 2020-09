Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, TICKER - So wird der DFB-Pokal heute übertragen

Im DFB-Pokal muss Hertha BSC bei Eintracht Braunschweig ran. Wir zeigen Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Duell der Gegensätze in der ersten Runde des DFB-Pokals: Zweitligaaufsteiger Eintracht Braunschweig empfängt Bundesligist . Anstoß ist heute Abend (11. September) um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Braunschweiger Eintracht-Stadion.

Die Rollen sind klar verteilt: Die Berliner gehen als Favorit in dieses Duell. Die Hauptstädter schafften nach dem fulminanten Abgang von Jürgen Klinsmann via Facebook mit Trainer Bruno Labbadia die Wende und beendeten die vergangene Bundesligasaison auf Rang zehn. Mit Lucas Tousart von , Alexander Schwolow vom und Deyovaisio Zeefuik (kam vom FC Groningen) hat Hertha bereits drei Neuzugänge präsentiert und forciert nun in der neuen Spielzeit die Rückkehr ins internationale Geschäft an. Der Weg dorthin ist über den Pokal bekanntlich am kürzesten.

Auf der anderen Seite stieg die Eintracht nach einem spannenden Rennen in Liga drei als Tabellendritter auf. Damit kehren die Löwen nach zwei Jahren Abstinenz wieder in die zweite deutsche Spielklasse zurück.

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC: So lautet die Begegnung in der 1. Runde des DFB-Pokals. Goal zeigt Euch, wo Ihr die Partie heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem präsentieren wir Euch die Mannschaftsaufstellungen und verraten, wo Ihr die Highlights des Spiels sehen könnt.

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC im live: Die Daten zum Spiel

Duell Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC Datum Freitag, 11. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

DFB-Pokal - Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute live im Free-TV sehen: Funktioniert das?

Neue Runde, neues Glück: So lautet das diesjährige Motto im DFB-Pokal. Nicht nur die Spieler, auch die Fans freuen sich wieder auf jede Menge Fußball!

Die erste Enttäuschung folgt allerdings direkt. Neben der Tatsache, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden, wird die Partie Braunschweig vs. Hertha auch nicht live im Free-TV zu sehen sein. Kein öffentlich-rechtlicher Sender besitzt die Übertragungsrechte für diese Begegnung. Lediglich die Spiele zwischen Duisburg und (Montag) sowie das Duell zwischen dem Füntligisten Düren und dem (Mitte Oktober) werden frei empfangbar sein.

Doch das bedeutet nicht, dass es gar keine Möglichkeiten gibt, das Duell zwischen dem Zweit - und Erstligisten live zu sehen! Im Folgenden liefern wir Euch die Lösung.

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC: DFB-Pokal heute live im TV sehen - Wo geht das?

Ihr wollt das Gastspiel der Hertha in Braunschweig live und in voller Länge im Fernsehen erleben? Dann bleibt Euch die Option des Pay-TV. Das Spiel der Berliner bei der Eintracht läuft im TV nämlich nur auf Sky.

Der Sender aus Unterföhrung zeigt/überträgt alle Spiele aus dem deutschen Pokalwettbewerb live und in voller Länge.

Bild: Imago Images / Nordphoto

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC ist eine von zwei Partien, die am heutigen Freitagabend im DFB-Pokal stattfinden. Parallel dazu tritt der FSV beim TSV Havelse an. Dementsprechend bietet Euch Sky zwei Optionen: Entweder gibt es Braunschweig vs. Hertha in der Konferenz, oder eben als Einzelspiel zu sehen.

Ihr entscheidet also, ob Ihr beide Partien über die vollen 90 (oder sogar 120 Minuten) sehen möchtet, oder Euch ausschließlich auf die Hertha bzw. Braunschweig fokussieren wollt.

Wir liefern Euch eine Übersicht mit den Randinfos:

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute live im TV bei Sky: Als Einzelspiel

Übertragungsbeginn: Freitag, 11. September, 20.15 Uhr

Freitag, 11. September, 20.15 Uhr Anstoß: Freitag, 11. September, 20.45 Uhr

Freitag, 11. September, 20.45 Uhr Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Kommentator : Oliver Seidler

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC live im TV bei Sky sehen: In der Konferenz

Übertragungsbeginn : Freitag, 11. September, 20.15 Uhr

: Freitag, 11. September, 20.15 Uhr Anstoß : Freitag, 11. September, 20.45 Uhr

: Freitag, 11. September, 20.45 Uhr Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) weitere Spiele der Konferenz: TSV Havelse - 1.FSV Mainz 05

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender. Das bedeutet, dass das Spiel leider nicht frei empfangbar ist. Somit benötigt Ihr zunächst ein kostenpflichtiges Abo, um auf die Begegnung zugreifen zu können. Alle Infos rund um Angebote, Preise und Leistungen findet Ihr unter diesem Link!

DFB-Pokal - Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Doch natürlich hat nicht jeder am Freitagabend Zeit, Fußball vor dem Fernseher zu verfolgen. Auch für alle anderen haben wir jedoch eine Lösung - den LIVE-STREAM!

Auch hier ist Sky bei der Partie Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC Euer einziger Ansprechpartner. Der Pay-TV-Sender bietet Euch gleich zwei Optionen für einen LIVE-STREAM! Auch diesmal habt Ihr die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz, denn die Übertragung im Stream ist identisch zu der im TV.

In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr alles Wissenswerte dazu.

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM: DFB-Pokal bei Sky Go sehen

Wie im Fall der TV-Übertragung, könnt Ihr nur als Sky-Kunde auf den LIVE-STREAM zugreifen. Dafür erhaltet Ihr bei Vertragsabschluss automatisch einen Zugang für Sky Go. Einfach die kostenlose App entweder im Apple- oder Google Play Store runterladen, den zugeschickten PIN eingeben und los geht's!

Weitere Infos zu Sky Go gibt es hier!

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Beim Wort "Abo" zucken viele sofort zusammen. Doch Sky bietet eine Möglichkeit, mit der Ihr auch ohne lange Vertragslaufzeit die Partie zwischen Braunschweig und Hertha sehen könnt - nämlich Sky Ticket.

Damit könnt Ihr die Angebote von Sky kurzfristig buchen und den Dienst jederzeit wieder kündigen. Ideal also, um Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute Abend im LIVE-STREAM zu verfolgen.

⚠️ Informationen zur Ticketvergabe für das DFB-Pokalspiel gegen @HerthaBSC. Aufgrund von technischen Problemen ist der soeben an die Dauerkartenbesitzer verschickte Link leider nicht nutzbar. Der korrekte Link wird zeitnah versendet.



Zur Meldung: https://t.co/RaKMd8yia9 — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) September 8, 2020

Welche Kosten hier auf Euch zukommen und welche Optionen sich bieten, entnehmt Ihr diesem Link!

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC, DFB-Pokal heute live: Wo gibt es die Highlights?

Wer die Partie Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC nicht live erleben kann oder verpasst hat, muss nicht verzweifeln, denn auch hierfür - Ihr ahnt es - haben wir eine Lösung für Euch!

Bei Sky (Freitag, ab 22.45 Uhr bei "Alle Spiele, alle Tore") könnt Ihr die besten Szenen der Partie Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC kurz nach Abpfiff noch einmal erleben. Dies geht erneut entweder im TV (Sky Sport 2 HD) oder per LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket.

Quelle: Imago Images

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung im DFB-Pokal

Rund eine Stunde vor Spielbeginn verkünden beide Mannschaften ihre offiziellen Aufstellungen. Diese findet Ihr gegen 19.45 Uhr an dieser Stelle. Schaut also noch einmal vorbei!

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute: Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER von Goal

Wer weder auf die TV- noch auf die LIVE-STREAM-Übertragung zurückgreifen kann, aber dennoch immer aktuell auf dem Laufenden bleiben möchte, dem legen wir den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ans Herz!

Hier erfahrt Ihr alles rund um die Partie Braunschweig gegen Hertha. Von Informationen und Statistiken vor Spielbeginn bis hin zu allen strittigen Szenen, Toren und Wechseln.

Hier entlang zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

Jut gedehnt starten unsere Jungs ins Training! 💪#HaHoHe pic.twitter.com/8hNn7WMEBP — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 8, 2020

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des DFB-Pokals in der Übersicht

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC heute ... live im TV bei ... Sky (Einzelspiel oder Konferenz) im LIVE-STREAM bei ... Sky Go / Sky Ticket (Einzelspiel oder Konferenz) in den Highlights bei ... Sky im LIVE-TICKER bei ... Goal

