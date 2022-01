In einem der Samstagsspiele am 20. Spieltag in der Bundesliga treten um 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach und Union Berlin gegeneinander an. Der Zwölfte tritt daheim gegen den Fünften an, wobei die Fohlen und die Eisernen bisher 22 und 31 Zähler mitnahmen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit endete mit einem Heimsieg.

Überdies sprechen die Formkurven nicht unbedingt für Borussia Mönchengladbach. Denn: Die von Adi Hütter trainierte Mannschaft verlor fünf ihrer letzten sieben Meisterschaftsspiele. Hierbei punkteten die Fohlen ausschließlich unmittelbar vor und nach der Weihnachtspause. Nach einem Unentschieden bei Hoffenheim gelang ein Auswärtssieg gegen die Bayern. Danach fiel Gladbach am 15. Januar mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen auf den Boden der Realität zurück. Vier Tage später unterlagen die Fohlen im DFB-Pokal beim Zweitligisten Hannover 96.

Union Berlin setzte sich am selben Tag beim Stadtrivalen Hertha durch. Vier Tage zuvor gelang ein 2:1-Heimerfolg gegen Hoffenheim. Damit feierte das Team von Urs Fischer den zweiten Sieg binnen drei Bundesliga-Auftritten. Dazwischen begann das neue Jahr mit einer Punktteilung in Leverkusen. Einschließlich einer Nullnummer zuhause gegen Freiburg von Mitte Dezember sind die Eisernen seit vier Meisterschaftspartien ungeschlagen.

Heute um 15.30 Uhr kommt es zum Duell Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin: Die Eckdaten zur Partie am 20. Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin (live bei Sky Ticket streamen) Datum: Samstag, 22. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Die Rechte an der Bundesliga berechtigen Sky, alle Samstagsspiele exklusiv ins Haus zu liefern. Dafür stehen dem Bezahlsender zahlreiche Kanäle zur Verfügung. Wenn Ihr Euch das Match zwischen Gladbach und Union in voller Länge anschauen möchtet, müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 schalten. Überdies könnt Ihr die Partie im BORUSSIA-PARK in HD miterleben. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung als Einzelspiel:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Torsten Kunde

Jedoch könnt Ihr Euch das Kräftemessen zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin ausschließlich als Kunden von Sky mittels TV-Gerät ansehen. Hierbei müsst Ihr das Bundesliga-Paket abonniert haben. Dafür müsst Ihr 27 Euro oder, im Falle einer Kombination mit dem Sport-Paket, 32,50 Euro auf den Tisch legen. Auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters stehen alle Infos.

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Üblicherweise finden samstags um 15.30 Uhr fünf Bundesliga-Spiele statt und das trifft auch auf die 20. Runde zu. Zusätzlich zur Begegnung Gladbach – Union gehen die Matches Hoffenheim – BVB, Leverkusen – Augsburg, Freiburg – Stuttgart und Fürth – Mainz 05 über die Bühne. Das bedeutet, dass ebenso eine Konferenz auf dem Programm steht. Nachfolgend stehen die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung der Bundesliga heute live

Ein Abonnement bei Sky lohnt sich auch dann, wenn Ihr nicht immer ein TV-Gerät zur Hand habt. Und das liegt an der Tatsache, dass der Bezahlsender sein gesamtes Angebot ebenso via LIVE-STREAM bereitstellt. Daher könnt Ihr auch das Spiel Gladbach gegen Union Berlin von überall aus anschauen. Hierbei könnt Ihr Euch eine von zwei Optionen aussuchen.

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt die einfachste davon dar. Denn: Damit gilt es ausschließlich, sich rechtzeitig zum Anpfiff bei Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin einzuloggen. Außerdem könnt Ihr das hauseigene Streaming-Portal genauso gut mit Tablets und Smartphones bedienen. Allerdings würden wir nicht damit rechnen, dass sich die Aktivierung rechtzeitig ausgeht. Ihr könnt Euch jedoch mit Sicherheit eine Wiederholung dieses Spiels ansehen. Ihr findet die dazugehörigen Sendetermine auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin heute live

Überdies könnt Ihr Euch die Partie Gladbach vs. Union mithilfe von Sky Ticket ansehen. Damit müsst Ihr Euch nicht langfristig binden und werdet darüber hinaus sofort aktiviert. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr Euch das gesamte Sportportfolio im Live-Stream ansehen. Und dafür könnt Ihr zwei Geräte gleichzeitig verwenden.

Fußball-Fans kommen nicht ausschließlich mit der Bundesliga, sondern auch mit der 2. Liga, dem DFB-Pokal und der Premier League auf Ihre Kosten. Gehen in den drei erstgenannten Wettkämpfen mindestens zwei Spiele über die Bühne, steht auch eine Konferenz zur Auswahl. Obendrein kommt Ihr als Liebhaber der Formel 1, der NHL, der ATP World Tour sowie der PGA-Tour auf Eure Kosten.

Zu Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr bei GOAL zu allen Schlüsselmomenten im Spiel Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin im Bilde bleiben. Wir informieren Euch in unserem LIVE-TICKER zu allen Treffern, Vorlagen, Karten sowie Wechseln. Das erfolgt auch mithilfe unserer Push-Nachrichten.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff im BORUSSIA-PARK können sich die Abonnenten die Höhepunkte ab 17.30 Uhr in der Highlight Show bei DAZN ansehen. Dort zeigt Euch der Streaming-Sender ebenso die besten Szenen des Freitagsmatches und der anderen Samstagsspiele um 15.30 Uhr. Danach kommen ab 20.30 Uhr auch jene der Partie Bochum vs. Köln hinzu.

Im Free-TV zeigt die ARD samstags ab 18 Uhr in der Sportschau die Highlights aller Samstagsspiele - und damit auch jene von Gladbach vs. Union.

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa 60 Minuten vor dem Anstoß findet Ihr hier die Startaufstellungen.