Thomas Meunier sollte bei den BVB-Amateuren etwas Spielpraxis sammeln, musste gegen Meppen aber noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat sich im Spiel der BVB-Amateure gegen den SV Meppen verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Meunier musste in der 43. Minute den Platz verlassen, nachdem er zuvor verletzt liegengeblieben war und sich in den Adduktorenbereich gegriffen hatte. Für ihn wurde Can Özkan eingewechselt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images