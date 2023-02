In Oberhof steigt die Biathlon WM 2023. Doch wann beginnt das Einzel der Männer heute im TV und LIVE STREAM? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Oberhof fungiert in diesen Tagen als Kulisse der Biathlon WM 2023. Genauer gesagt messen sich die Stars in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig. Dort geht heute das 20 km Einzel der Männer über die Bühne.

Bisher fanden im Biathlon Weltcup 2022/23 zwei Einzel der Männer statt. Der Erste davon stieg im finnischen Kontiolahti. Dort belegte der Deutsche David Zobel hinter dem Schweden Martin Ponsiluoma sowie dem Schweizer Niklas Hartweg den dritten Platz.

Danach landeten die Norweger Johannes Thingnes Bø und Vetle Sjåstad Christiansen einen Doppelsieg. Zudem stieg der Slowene Jakov Fak aufs Podest.

Heute kommt es bei der Biathlon WM 2023 zum 20 km Einzel der Männer. Doch wann beginnt der Wettkampf in Oberhof? Bei GOAL hat alle Infos.

Biathlon WM heute: Wann beginnt das Einzel der Männer? – Die Eckdaten

Wettbewerb: 20 km Einzel der Männer Datum: 14. Februar 2023 Startzeit: 14.30 Uhr Austragungsort: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig (Oberhof)

Biathlon WM heute live: Wann beginnt das Einzel der Männer im TV?

Dank einer Vereinbarung mit der IBU dürfen die ARD und das ZDF etliche Biathlon Wettkämpfe senden. Zudem liefert Eurosport alle Rennen ins Haus. Aber wann beginnt das 20 km Einzel der Männer bei der WM 2023 heute live im TV?

Biathlon WM heute live im ZDF: So könnt Ihr das Einzel der Männer sehen

Wenn Ihr die Biathlon Veranstaltung in Thüringen im öffentlich-rechtlichen TV schauen wollt, könnt Ihr ab 14.10 Uhr zum ZDF schalten. Hierbei könnt Ihr zusätzlich das 20 km Einzel der Männer in HD sehen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten auf:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Startzeit: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Übertragung ab: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer

Getty Images

Biathlon WM heute live bei Eurosport: So könnt Ihr das Einzel der Männer sehen

Überdies läuft das 20 km Einzel der Männer in Oberhof ab 14.15 Uhr auf Eurosport 1. Der Kanal bildet einen Teil der Discovery Gruppe und ist via Satellit, Kabeldienstleister, Sky und DAZN empfangbar. Der letztgenannte Anbieter stellt einen Partner des Mutterkonzerns dar. Allerdings müsst Ihr dort einen Vertrag abschließen. Hierbei umfasst die Auswahl exemplarisch Unlimited Jahres- und Monatsabos. Diese kosten 29,99 Euro und 39,99 Euro pro Monat. Außerdem erklärt Euch die Homepage die weiteren Pakete. Zudem stehen hier etliche Details:

Ihr erledigt die Buchung im Handumdrehen. Anschließend gilt es für Eigentümer von Smart-TVs, die kostenfreie Applikation herunterzuladen. Alternativ könnt Ihr Euer Fernsehgerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber notiert Euch nun die Schlüsselinfos:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Übertragung ab: 14.15 Uhr

Biathlon WM heute live: Gibt es einen LIVE STREAM des Einzels der Männer?

Wenn Ihr ohne TV-Gerät klarkommen müsst, könnt Ihr die LIVE STREAMS verwenden. DAZN zeigt das 20 km Einzel der Männer bei der Biathlon WM 2023 in Oberhof online. Dasselbe trifft auf das vollzählige Programm zu. Zusätzlich stellt das ZDF laufend einen Stream bereit.

