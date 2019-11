Besiktas vs. Slovan Bratislava: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Europa League heute live sehen

Am Donnerstag kommt es in Istanbul zum vorletzten Spiel der Gruppe K. Besiktas empfängt Bratislava. Wo läuft das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM?

Am vorletzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase trifft vor heimischer Kulisse auf den slowakischen Vertreter Slovan Bratislava. Der Anpfiff im Vodafone Park erfolgt um 18:55 Uhr.

Bereits vor der Begegnung ist klar: Besiktas hat keine Chance mehr auf die K.o.-Phase. Mit null Punkten aus vier Spielen rangieren die Türken abgeschlagen am Tabellenende der Gruppe K, die von Braga und den komplettiert wird.

Anders sieht die Situation bei den Gästen aus. Bratislava würde im Falle eines Sieges am Bosporus weiter von der nächsten Runde träumen dürfen. Das Hinspiel Mitte September dieses Jahres hatte Slovan dank der Treffer von Andraz Sporar, Marin Ljubicic und Khadfi Rharsalla mit 4:2 für sich entschieden.

Wo läuft das Duell zwischen BJK und Slovan in der heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen dazu.

Besiktas vs. Slovan Bratislava: Das Spiel in der Europa League im Überblick

Duell Besiktas - Slovan Bratislava Datum Donnerstag, 28. November 2019 || 18.55 Uhr Ort Vodafone Park, Istanbul ( ) Zuschauer 41.188 Plätze

Wer zeigt / überträgt Besiktas gegen Slovan heute im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr es mit Besiktas haltet, wisst Ihr bereits, welcher Anbieter Eure Anlaufstelle Nummer eins für LIVE-STREAMS der Europa League ist: natürlich DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München besitzt die Rechte am zweithöchsten europäischen Wettbewerb und zeigt / überträgt dementsprechend auch die Partie zwischen Besiktas und Slovan in voller Länge im LIVE-STREAM.

Bedenkt, dass das Spiel schon um 18:55 Uhr angepfiffen wird.

Besiktas vs. Slovan: DAZN überträgt das Spiel heute exklusiv im LIVE-STREAM

DAZN geht traditionell kurz vor Spielbeginn live auf Sendung. In Falle des Aufeinandertreffens von Besiktas und Slovan wird das um 18:50 Uhr der Fall sein.

Wie oben bereits angeführt, zeigt DAZN Besiktas vs. Bratislava als Einzelspiel LIVE. Ihr habt darüber hinaus aber die Möglichkeit, die Partie im beliebten Konferenzformat namens GoalZone zu schauen.

Auch hier beginnt die Übertragung rund fünf Minuten vor Anpfiff. Ihr verpasst absolut nichts, Tore, Rote Karten oder andere Highlights der 18:55-Spiele werden Euch prompt serviert.

Die Voraussetzung, um das Einzelspiel oder die Konferenz sehen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr ganz einfach abschließen - und bevor Ihr zwischen zwei Bezahlmodellen für Euer Abo wählen könnt, gibt es sogar einen kostenlosen Probemonat! Alle Infos dazu erhaltet Ihr etwas weiter unten.

Besiktas vs. Slovan heute im LIVE-STREAM bei DAZN - alle Infos zur Übertragung im Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Übertragung: etwa 18.50 Uhr

Anpfiff: 18.55 Uhr

HIER kommt Ihr direkt zum Spiel

Besiktas gegen Slovan live und exklusiv bei DAZN - Alle Infos zur GoalZone :

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start der Übertragung: Pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18.55 Uhr

Moderatoren: Christoph Stadtler und Lukas Schönmüller

Experte: Benny Lauth

Spiele der GoalZone: u.a. Besiktas vs. Slovan Bratislava, Young Boys vs. , Oleksandria vs. Wolfsburg, vs. Roma, Wolfsberg vs.

Besiktas vs. Slovan Bratislava heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen - So funktioniert der DAZN-Gratismonat:

Ihr seid noch kein Kunde bei DAZN? Hier gibt es die wichtigsten Infos für Euren kostenlosen Probemonat: Wenn Ihr Euch jetzt bei DAZN anmeldet, seht Ihr Besiktas gegen Slovan Bratislava nämlich umsonst im LIVE-STREAM!

DAZN schenkt jedem Neu-Kunden den ersten Monat. 30 Tage lang könnt Ihr das Angebot testen und Euch vom Programm des Streaminganbieters überzeugen, das neben allen Spielen der Europa League auch zahlreiche Live-Partien der , über 40 Live-Spiele der , dazu , , oder die EM-Qualifikation beinhaltet. Es ist also ganz sicher für jeden etwas dabei! Zusätzlich gibt es ausgewählte Spiele der NBA und NFL, auch Tennis oder Boxen zählen zum Angebot von DAZN.

Solltet Ihr Euch entscheiden, bei DAZN zu bleiben, könnt Ihr nach dem Probemonat wählen: Entweder Ihr schließt das Monatsabo für monatlich 11,99 Euro (bequem monatlich kündbar) ab. Oder Ihr gönnt Euch gleich das Jahresabo, das es für einmalig 119,99 Euro gibt (hier spart Ihr umgerechnet 24 Euro pro Jahr im Vergleich zum Monats-Abo).

Noch Fragen zu DAZN?

Egal, auf welchem mobilen Gerät - oder auch auf dem Smart-TV! Wenn Ihr Bock auf Besiktas vs. Slovan Bratislava im LIVE-STREAM habt

Besiktas vs. Slovan heute live im TV sehen: So geht's!

DAZN ist die einzige Möglichkeit für alle, die Besiktas gegen Slovan Bratislava heute live sehen wollen. Doch DAZN ist ein reiner Streamingdienst und überträgt seine Spiele ausschließlich im LIVE-STREAM. Kann man die Partie dennoch live im TV schauen? Klar, das geht! Hier findet Ihr alle Informationen dazu.

Auf nahezu jedem Smart-TV steht die DAZN-App kostenlos zum Download bereit. Einfach runterladen, installieren und Besiktas gegen Slovan Bratislava mit DAZN live auf Eurem Fernsehgerät schauen.

DAZN zeigt / überträgt Besiktas vs. Slovan mit der App live auf dem Smart-TV

Wollt Ihr Besiktas vs. Slovan im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV verfolgen? So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Besiktas gegen Slovan im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Besiktas vs. Slovan in der Europa League: Wo laufen die Highlights?

Was für den LIVE-STREAM gilt, gilt auch für die Highlights: Wer Besiktas vs. Slovan Bratslava live verpasst hat und die besten Szenen in der Zusammenfassung sehen will, greift am besten zu DAZN.

Der Streamingdienst lädt die Highlights der Partie auf seine Plattform. Dort sind diese dann ganz bequem abrufbar. Und noch besser: Seid Ihr am frühen Donnerstagabend noch unterwegs und verpasst Besiktas vs. Slovan Bratislava - kein Problem! Auf DAZN gibt es die Möglichkeit, sich die kompletten 90 Minuten mit Original-Kommentar nach Schlusspfiff noch einmal im Re-LIVE anzuschauen.

Auch für Highlights und Re-Live ist aber logischerweise ein Abo bei DAZN notwendig - oder Ihr befindet Euch eben im kostenlosen Probemonat. Alle Infos dazu gibt es ja weiter oben schon.

Besiktas vs. Slovan Bratislava heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht im LIVE-STREAM auf DAZN dabei sein kann, das Spiel aber trotzdem live verfolgen will, kann sich natürlich bei einem der vielen LIVE-TICKER im Netz bedienen.

Auch Goal hat einen TICKER zu Besiktas vs. Slovan im Programm . Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene. Zudem beschreibt Euch der zuständige Tickerer das Spielgeschehen, schildert Torchancen und etwaige Karten. Weiterer Bonus: Interessante Statistiken zu Besiktas vs. Bratislava.

HIER gelangt Ihr direkt zum natürlich kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal!

Besiktas vs. Slovan live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen bekanntgegeben. Hier erfahrt Ihr, wem die beiden Trainer ihr Vertrauen schenken.

