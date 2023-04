Besiktas vs. Galatasaray heute live im STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Am Sonntag steigt das Istanbuler Stadtderby Besiktas vs. Galatasaray. Doch gibt es heute eine Live-Übertragung im STREAM und TV? GOAL hat alle Infos.

In der türkischen Süper Lig finden in diesen Tagen die Partien des 32. Spieltags statt. Hierbei geht heute unter anderem das Istanbuler Stadtderby Besiktas vs. Galatasaray über die Bühne. Der Anpfiff im Vodafone Park ertönt um 18 Uhr.

Besiktas vs. Galatasaray: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Überdies duellieren sich im Aufeinandertreffen Besiktas vs. Galatasaray der Dritte und der Spitzenreiter in der Süper-Lig-Tabelle.

Das erste Istanbuler Derby Kräftemessen zwischen den Schwarzen Adlern und den Gelb-Roten in der Saison 2022/23 stieg am 5. November. Damals feierte die Elf von Okan Buruk gegen jene von Senol Günes einen 2:1-Heimsieg.

Am Sonntag treten in der türkischen Süper Lig Besiktas und Galatasaray gegeneinander an. Doch gibt es heute eine Live-Übertragung im STREAM und TV? GOAL versorgt Euch mit allen Infos hierzu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Besiktas vs. Galatasaray: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Besiktas vs. Galatasaray Datum: Sonntag, 30. April 2023 Uhrzeit: 18 Uhr Stadion: Vodafone Park (Istanbul)

Besiktas vs. Galatasaray heute live im TV anschauen

Wenn Ihr gerne den internationalen Fußball verfolgt, liegt Ihr oft bei DAZN und seinem Partner Sportdigital FUSSBALL richtig. Denn: Beide Bezahlanbieter sicherten sich Ausstrahlungsrechte an etlichen Ligen sowie Turnieren. Jedoch müsst Ihr bis auf Weiteres auf TV-Übertragungen aus der Süper Lig verzichten.

Besiktas vs. Galatasaray heute im STREAM sehen

Grundsätzlich zeigt Sportdigital FUSSBALL per STREAM wesentlich mehr Spiele als konventionelle TV-Sender. Allerdings könnt Ihr Euch ebenso wenig auf dem Portal Sportdigital.de Aufeinandertreffen des türkischen Oberhauses ansehen. Zudem könnt Ihr momentan bei keinem Anbieter in Deutschland Übertragungen der Süper Lig mitverfolgen.

Besiktas vs. Galatasaray heute im TICKER

Deshalb könnt Ihr heute das Istanbuler Derby Besiktas vs. Galatasaray weder im TV noch im STREAM sehen. Ihr könnt aber mithilfe des TICKERS von GOAL zur Begegnung im Vodafone Park im Bilde bleiben. Wir berichten zu allen relevanten Geschehnissen im Spiel zwischen den Schwarzen Adlern und den Gelb-Roten.

Besiktas vs. Galatasaray heute live im STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Im LIVE TICKER: GOAL

Besiktas vs. Galatasaray: Die Aufstellungen zum Spiel der türkischen Süper Lig

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.