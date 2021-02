Besiktas: Cenk Tosun kehrt vom FC Everton nach Istanbul zurück

In England läuft es für Cenk Tosun überhaupt nicht nach Plan. Jetzt kehrt der Angreifer nach Istanbul zurück und heuert wieder bei Besiktas an.

Der türkische Nationalspieler Cenk Tosun kehrt vom Premier-League-Klub FC Everton in die Süper Lig zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Besiktas Istanbul zurück. Das teilten die Schwarzen Adler auf ihren Social-Media-Kanälen offiziell mit. Details zum Transfer nannte der Klub allerdings noch nicht. Medienberichte aus der vergangenen Woche legen nahe, dass es sich um ein Leihgeschäft bis zum Sommer handelt.

Tosun hatte vor wenigen Tagen erst bei NTV Spor bekräftigt, dass er wieder für den türkischen Spitzenklub auf Torejagd gehen möchte. Er sagte: "Falls sich Everton und Besiktas einigen, will ich wieder das schwarz-weiße Trikot tragen. Ich möchte gerne bis zu Ende der Saison für Besiktas stürmen." Am Sonntag kündigte auch er via Social Media seine Rückkehr zu Besiktas an.

Besiktas: Cenk Tosun steht bei Everton bis 2022 unter Vertrag

Der 29-Jährige war im Januar 2018 für 22,5 Millionen Euro Ablöse zu Everton gewechselt, dort erfüllte der einstige Süper-Lig-Torschützenkönig die hohen Erwartungen aber nicht. Im vergangenen Frühjahr war er bereits an den Ligarivalen Crystal Palace verliehen, wegen einer schweren Knieverletzung kehrte er allerdings vorzeitig nach Liverpool zurück.

Unter Carlo Ancelotti zählte er zuletzt mehrfach nicht zum Kader - obwohl Top-Stürmer Dominic Calwert-Lewin fehlte. Tosuns Vertrag beim Tabellensiebten der Premier League läuft noch bis 2022. In der laufenden Saison kam er in sieben Pflichtspielen zum Einsatz, dabei erzielte der gebürtige Wetzlarer einen Treffer.

Bei Besiktas lief es da für ihn zwischen 2014 und 2018 deutlich besser. Mit den schwarzen Adlern gewann er zwei Meisterschaften und wurde 2017 zum Fußballer des Jahres in der Türkei gewählt.

Mit Tosuns Rückkehr ist am Deadline Day die Suche nach einer Verstärkung für den Sturm bei Besiktas beendet. Die Türken waren in den vergangenen Tagen auch mit dem brasilianischen Ex-Nationalstürmer Hulk (34) in Verbindung gebracht worden. Dieser wechselte aber nach seinem Abschied von Shanghai SIPG zurück in seine Heimat zu Atletico Mineiro.