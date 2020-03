Schock für die Türkei: Cenk Tosun fällt nach Kreuzbandriss wohl für EM aus

Der türkische Nationalspieler Cenk Tosun vom englischen Erstligisten fällt mit einem Kreuzbandriss wohl für die restliche Spielzeit und damit auch für die EM im Sommer aus. Wie The Athletic berichtet, unterzieht sich der 28-Jährige kommende Woche einer Opertation.

Der Angreifer hatte sich die Verletzung im Training bei den Eagles zugezogen.

