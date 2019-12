Ballon-d'Or-Wahl: Journalist aus Sri Lanka stimmte nicht für Lionel Messi, Virgil van Dijk oder Cristiano Ronaldo

Ein Journalist aus Sri Lanka hat kurioserweise bei der Abstimmung zum Ballon d'Or 2019 keinen der drei Erstplatzierten in seine Top-5 gewählt: Hafiz Marikar von den Daily News entschied sich, sowohl auf den späteren Sieger Lionel Messi, als auch auf die Zweit- beziehungsweise Drittplatzierten Virgil van Dijk und Cristiano Ronaldo zu verzichten.

Stattdessen bildeten Liverpools Trent Alexander-Arnold, Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang und Barca-Star Antoine Griezmann die Top-Drei. Komplettiert wurde die Liste von Bayerns Torjäger Robert Lewandowski auf dem vierten und Marc-Andre ter Stegen vom auf dem fünften Platz.

Ok, Sri Lanka, we need to have words. #BallonDor



Think we have a winner. Mind blowing. pic.twitter.com/cyb861C2Ei