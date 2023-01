Atlético Madrid fordert vom FC Barcelona offenbar 60 Millionen Euro für Yannick Carrasco

Der FC Barcelona ist an Yannick Carrasco interessiert, doch Atlético Madrid fordert nun offenbar eine Mega-Summe für den Belgier.

WAS IST PASSIERT? Atlético Madrid hat dem FC Barcelona offenbar eine gewaltige Ablöseforderung vorgetragen, um einen Transfer von Yannick Carrasco über die Bühne zu bringen. Wie Relevo berichtet, fordern die Rojiblancos 60 Millionen Euro für den 29 Jahre alten Belgier.

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça möchte Carrasco gerne im Tausch gegen Memphis Depay haben. Am Niederländer zeigt Atlético Interesse, um die Lücke zu schließen, die João Félix durch seinen Wechsel zum FC Chelsea hinterlassen hat.

Allerdings haben die Madrilenen den jüngsten Berichten zufolge kein Interesse an einem Geschäft mit Depay und Carrasco. Demnach wolle Atlético den Niederländer auf jeden Fall ablösefrei haben, zur Not auch erst im Sommer, wenn sein Vertrag in Barcelona ausläuft. Als Übergangslösung bis Sommer komme demnach eine Leihe von Vitinha von Sporting Braga in Betracht.

Bei Atlético schätzt man im Gegenzug den Wert von Carrasco höher ein als jenen der Flügelspieler Ferran Torres und Raphinha, die Barça zuletzt verpflichtet und für die die Katalanen jeweils mehr als 50 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatten. Der Klub um Trainer Diego Simeone sei grundsätzlich bereit, Carrasco abzugeben, aber nur gegen den entsprechenden Gegenwert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Carrasco ist in der laufenden Saison bei Atlético gesetzt und kommt entweder links offensiv oder als Schienenspieler auf der linken Seite zum Einsatz. In 21 Pflichtspielen kommt er auf vier Tore.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Carrasco stammt aus der Jugend des KRC Genk und wechselte 2010 zur AS Monaco. Nach einer ersten Zeit bei Atlético zwischen 2015 und 2018 wechselte er nach China, ehe er im Januar 2020 zurückkehrte. Für die belgische Nationalmannschaft bestritt er bislang 62 Spiele.