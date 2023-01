FC Barcelona fordert angeblich für Memphis Depay Tausch mit Yannick Carrasco von Atlético Madrid

Mal wieder verhandeln Barça und Atleti wegen eines Transfers. Diesmal wollen die Blaugrana ihren Willen durchsetzen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona zeigt Interesse an Yannick Carrasco von Atlético Madrid. Das schreibt die Sport. Demnach verhandeln die spanischen Spitzenklubs aktuell wegen eines Transfers von Barça-Stürmer Memphis Depay in die Hauptstadt. Während Atlético den Katalanen im Gegenzug Thomas Lemar angeboten haben soll, fordern Barcelonas Bosse stattdessen einen Wechsel Carrascos nach Katalonien.

WAS IST DER HINTERGRUND? Verantwortliche von Barcelona und Atlético verhandelten in den Jahren immer wieder wegen verschiedener Transfers. Laut Sport sei man bei den Blaugrana sauer, dass man dabei – wie zum Beispiel bei den Griezmann-Deals – stets als Verlierer der Gespräche wahrgenommen werde. Daher werde es im Depay-Poker nur einen Abschluss zu Barça-Konditionen geben. Und dies bedeutet eine Integration des belgischen Nationalspielers Carrasco in den Deal.

Der 29-jährige Linksaußen ist noch bis 2024 an die Rojiblancos gebunden, während Depays Arbeitspapier im Camp Nou in diesem Sommer ausläuft.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Carrasco wechselte einst aus der Jugend von KRC Genk in die Nachwuchsakademie der AS Monaco. Beim Ligue-1-Klub schaffte er seinen Durchbruch als Profi und wechselte 2015 für 15 Millionen Euro Ablöse zu Atlético. Im Februar 2018 startete er nach einem 30-Millionen-Euro-Transfer ein lukratives Engagement beim chinesischen Klub Dalian Yifang (später Dalian Pro). 2020 kehrte er nach Madrid zurück, zunächst auf Leihbasis, später dann fix für 27 Millionen Euro Ablöse.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 62-fache belgische Nationalspieler bringt es in dieser Saison auf 28 Pflichtspiele für Atleti. Dabei gelangen Carrasco vier Tore und drei Assists. Bei der WM 2022 in Katar war er Teil des belgischen Kaders und kam zu zwei Einsätzen als Joker.