Im größten Schweizer Stadion findet das Duell Schweiz vs. Deutschland am heutigen Freitag (27. März) statt. Das Testspiel im St. Jakob-Park von Basel beginnt um 20.45 Uhr. Lesen Sie hier die Spielvorschau Schweiz gegen Deutschland.

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ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Schweiz heute live im Free TV und Live Stream?

Die traditionsreiche Begegnung zwischen der Schweiz und Deutschland wird im Free-TV gezeigt! RTL hat die Übertragungsrechte für den Kracher in Basel inne und sendet ab 20.15 Uhr live aus der Schweiz.

Das Team um Moderator Florian König, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss wird durch das Programm führen. Einen Livestream gibt es außerdem über RTL+, allerdings ist dieser kostenpflichtig.

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Anstoßzeit Schweiz gegen Deutschland

Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele St. Jakob Park

Schweiz vs. Deutschland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Schweiz

Murat Yakin sieht in Deutschland den klaren Favoriten, möchte sich mit der Schweizer Nati jedoch nicht verstecken und will auch die beste WM aller Zeiten spielen.

Zudem ist Kapitän Granit Xhaka in all seinen vier Duellen mit der deutschen Nationalmannschaft noch unbesiegt. Zuletzt gab es ein 1:1 bei der deutschen Heim-EM 2024. Ndoye (28.) und Füllkrüg (90.+2) trafen in diesem Spiel. Nur Erstgenannter ist allerdings nominiert.

News über Deutschland

Das DFB-Team hatte mit Pavlovic, Nmecha, Leweling und Urbig überraschenderweise einige Verletzungssorgen zu beklagen. Stiller, Führich und Dahmen wurden nachnominiert, dabei soll es aber auch bleiben.

Historisch gesehen hat die Mannschaft mit 36 Siegen in 54 Aufeinandertreffen die Nase vorn.

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Form

Bilanz direkte Duelle

Schweiz vs. Deutschland: Die Tabellen

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