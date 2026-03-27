Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Freundschaftsspiele
team-logoSchweiz
St. Jakob Park
team-logoDeutschland
Hier live sehen!
Janek Subke

ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Schweiz heute live im Free TV und Live Stream?

Freundschaftsspiele
Schweiz - Deutschland
Schweiz
Deutschland

Deutschland tritt auswärts bei der Schweiz an. Doch wer zeigt / überträgt die Partie heute live im Free-TV und Livestream - ARD, ZDF oder RTL? GOAL hat die Antwort.

Im größten Schweizer Stadion findet das Duell Schweiz vs. Deutschland am heutigen Freitag (27. März) statt. Das Testspiel im St. Jakob-Park von Basel beginnt um 20.45 Uhr. Lesen Sie hier die Spielvorschau Schweiz gegen Deutschland.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Schweiz heute live im Free TV und Live Stream?

Die traditionsreiche Begegnung zwischen der Schweiz und Deutschland wird im Free-TV gezeigt! RTL hat die Übertragungsrechte für den Kracher in Basel inne und sendet ab 20.15 Uhr live aus der Schweiz.

RTL+Hier ansehen

Das Team um Moderator Florian König, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss wird durch das Programm führen. Einen Livestream gibt es außerdem über RTL+, allerdings ist dieser kostenpflichtig.

Switzerland Press ConferenceGetty Images

Freundschaftsspiele
Schweiz crest
Schweiz
SUI
Deutschland crest
Deutschland
GER

Anstoßzeit Schweiz gegen Deutschland

crest
Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele
St. Jakob Park

Schweiz vs. Deutschland: Aufstellungen

Schweiz vs Deutschland Voraussichtliche Aufstellungen

SchweizHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestGER
1
G. Kobel
5
M. Akanji
3
S. Widmer
13
R. Rodriguez
4
N. Elvedi
17
R. Vargas
10
G. Xhaka
8
R. Freuler
11
D. Ndoye
9
J. Manzambi
7
B. Embolo
1
O. Baumann
22
D. Raum
15
N. Schlotterbeck
6
J. Kimmich
4
J. Tah
8
L. Goretzka
20
S. Gnabry
5
P. Gross
11
N. Woltemade
17
F. Wirtz
7
K. Havertz

4-2-3-1

GERAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Yakin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Nagelsmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Schweiz

Murat Yakin sieht in Deutschland den klaren Favoriten, möchte sich mit der Schweizer Nati jedoch nicht verstecken und will auch die beste WM aller Zeiten spielen. 

Zudem ist Kapitän Granit Xhaka in all seinen vier Duellen mit der deutschen Nationalmannschaft noch unbesiegt. Zuletzt gab es ein 1:1 bei der deutschen Heim-EM 2024. Ndoye (28.) und Füllkrüg (90.+2) trafen in diesem Spiel. Nur Erstgenannter ist allerdings nominiert.

News über Deutschland

Das DFB-Team hatte mit Pavlovic, Nmecha, Leweling und Urbig überraschenderweise einige Verletzungssorgen zu beklagen. Stiller, Führich und Dahmen wurden nachnominiert, dabei soll es aber auch bleiben.

Historisch gesehen hat die Mannschaft mit 36 Siegen in 54 Aufeinandertreffen die Nase vorn.

Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

Form

SUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

GER
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/1
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

SUI

Letzte 5 Spiele

GER

1

Sieg

3

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Schweiz vs. Deutschland: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung