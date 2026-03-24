Dritte Absage für die deutsche Nationalmannschaft! Julian Nagelsmann will offenbar dennoch keinen Spieler nachnominieren

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart ist wegen muskulärer Probleme abgereist und wird auch nicht mehr ersetzt. Zudem fehlten am Dienstag in Herzogenaurach auch der angeschlagene Nathaniel Brown sowie Kai Havertz und Antonio Rüdiger (jeweils wegen Belastungssteuerung). Laut Sky will Nagelsmann keinen Nachzügler nominieren.

Damit würde der 38-Jährige unter anderem darauf verzichten, dass sich die beiden BVB-Angreifer Karim Adeyemi und Maximilian Beier beweisen dürfen. Insbesondere das Fehlen Beiers, der sich zuletzt in herausragender Form präsentierte, hatte zuletzt für Unverständnis gesorgt.

Laut Nagelsmann konkurrieren Beier und Adeyemi aber vor allem mit Kevin Schade vom FC Brentford. "Wir werden – Stand heute – einen, maximal zwei, dieser Konterstürmer mitnehmen", sagte er bei der Kader-Verkündung. "Einer von den drei, vielleicht zwei, werden sich am Ende durchsetzen. Aber sie haben alle dieselben Chancen. Kevin hat nur jetzt den Vorteil, sich jetzt bei uns zu zeigen. Den Vorteil hatten die anderen davor aber auch." Beier hatte im September und Oktober im deutschen Aufgebot gestanden, Adeyemi wurde sogar bei den zurückliegenden fünf Abstellungsperioden jeweils von Nagelsmann nominiert.