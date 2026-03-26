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Wieder Keeper-Alarm beim FC Bayern! Jonas Urbig reist vom DFB-Team ab

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J. Urbig

Torwart Jonas Urbig hat wegen einer Kaspselverletzung das Quartier der Nationalmannschaft verlassen – und plötzlich steht wieder die Frage im Raum, wer nach der Länderspielpause im Tor des FC Bayern München stehen soll. Der Bundestrainer gibt immerhin vorsichtig Entwarnung.

Beim FC Bayern Müncheh gibt es plötzlich wieder Sorgen auf der Torhüter-Position: Jonas Urbig musste wegen einer im Training erlittenen Kapselverletzung im rechten Knie vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen. Der 22-Jährige, der erst kürzlich erstmals für das DFB-Team nominiert wurde, fällt damit aus – für ihn rückt Finn Dahmen vom FC Augsburg nach.

Nachdem Urbig beim DFB wohl ohnehin nicht zum Einsatz gekommen wäre, trifft es nun vor allem die Bayern wieder: Schon wieder Keeper-Alarm in München.



  • Für Urbig ist die Situation besonders bitter, da er erst in der vergangenen Woche erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden war. Nun endet sein Debüt im Kreis der A-Nationalmannschaft vorzeitig. Nach den bereits erfolgten Absagen von Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sowie der Abreise von Jamie Leweling ist es die nächste personelle Veränderung im Kader.

    Immerhin gibt es leichte Entwarnung: "Es ist eher eine Vorsichtmaßnahme. Nichts Schlimmes. Wir haben ein Bild gemacht. Da müssen wir Vernunft walten lassen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagabend.

    Der Bundestrainer nominierte Finn Dahmen vom FC Augsburg nach für die Spiele gegen die Schweiz am Freitag in Basel und Ghana am Montag. Der 27-Jährige war bereits bei mehreren Lehrgängen im Herbst 2025 Teil des Aufgebots.

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  • Trotz leichter Entwarnung bei Urbig: Torwart-Sorgen beim FC Bayern

    Während die Nationalmannschaft den Ausfall Urbigs schnell auffangen konnte, dürfte seine neuerliche Verletzung beim FC Bayern wieder für Stirnrunzeln sorgen – auch trotz der vorsichtigen Entwarnung aus dem DFB-Lager. Die Münchner kämpfen seit Wochen mit erheblichen personellen Problemen auf der Torhüterposition. Stammtorwart Manuel Neuer fällt weiterhin aus, zudem fehlen mit Sven Ulreich und Leon Klanac auch die nominellen Torhüter Nummer drei und vier.

    Urbigs Einsatz bei Bayern war bereits vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo nach einer Gehirnerschütterung fraglich gewesen. Sollte Urbig nun doch länger fehlen, droht dem Rekordmeister nach der Länderspielpause erneut ein Engpass im Tor.

    Im Notfall könnte wieder ein Nachwuchstorwart in den Fokus rücken: Schon zuletzt stand mit dem erst 16-jährigen Leonard Prescott ein Talent als mögliche Alternative bereit.

  • Die nächsten Spiele des FC Bayern München

    Datum

    Uhrzeit

    Begegnung

    Samstag, 4. April

    15.30 Uhr

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Dienstag, 7. April

    21 Uhr

    Real Madrid - FC Bayern (Champions League)

    Samstag, 11. April

    18.30 Uhr

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mittwoch, 15. April

    21 Uhr

    FC Bayern - Real Madrid (Champions League)

    Sonntag, 19. April

    17.30 Uhr

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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