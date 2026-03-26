Wieder Keeper-Alarm beim FC Bayern! Jonas Urbig reist vom DFB-Team ab

Beim FC Bayern Müncheh gibt es plötzlich wieder Sorgen auf der Torhüter-Position: Jonas Urbig musste wegen einer im Training erlittenen Kapselverletzung im rechten Knie vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen. Der 22-Jährige, der erst kürzlich erstmals für das DFB-Team nominiert wurde, fällt damit aus – für ihn rückt Finn Dahmen vom FC Augsburg nach.
Nachdem Urbig beim DFB wohl ohnehin nicht zum Einsatz gekommen wäre, trifft es nun vor allem die Bayern wieder: Schon wieder Keeper-Alarm in München.