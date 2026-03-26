Wieder Keeper-Alarm beim FC Bayern! Jonas Urbig reist vom DFB-Team ab

Für Urbig ist die Situation besonders bitter, da er erst in der vergangenen Woche erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden war. Nun endet sein Debüt im Kreis der A-Nationalmannschaft vorzeitig. Nach den bereits erfolgten Absagen von Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sowie der Abreise von Jamie Leweling ist es die nächste personelle Veränderung im Kader.

Immerhin gibt es leichte Entwarnung: "Es ist eher eine Vorsichtmaßnahme. Nichts Schlimmes. Wir haben ein Bild gemacht. Da müssen wir Vernunft walten lassen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagabend.

Der Bundestrainer nominierte Finn Dahmen vom FC Augsburg nach für die Spiele gegen die Schweiz am Freitag in Basel und Ghana am Montag. Der 27-Jährige war bereits bei mehreren Lehrgängen im Herbst 2025 Teil des Aufgebots.