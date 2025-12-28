In der Gruppe E beim Afrika Cup kommt es am Sonntag, den 28. Dezember, zur Begegnung zwischen Algerien und Burkina Faso. Als Kulisse dient das Moulay El Hassan Stadion in Rabat. Der Anpfiff in Marokko ertönt um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Algerien vs. Burkina Faso (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV sehen

Das Spiel des Afrika-Cups zwischen Algerien und Burkina Faso ist ab 18.30 Uhr live bei DAZN zu sehen.

Alternativ überträgt auch MagentaSport die Begegnung. Dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 18.15 Uhr.

Darüber hinaus wird die Partie auch bei Sportdigital TV sowie im Livestream gezeigt. Die Vorberichte starten ebenfalls um 18.15 Uhr, also 15 Minuten vor dem Anpfiff. Für den Stream stehen verschiedene Ticketoptionen zur Auswahl: ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat entspricht.

Anstoßzeit Algerien gegen Burkina Faso

Afrika Nations Cup - Grp. E Moulay Hassan Stadium

Algerien vs. Burkina Faso: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Algerien

Algerien konnte sein Auftaktspiel am vergangenen Mittwoch gegen den Sudan für sich entscheiden (3:0). Damit belegt das Team derzeit den ersten Tabellenplatz in Gruppe E.

News über Burkina Faso

Burkina Faso hat das erste Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Äquatorialguinea mit 2:1 für sich entscheiden können. Damit stehen sie aktuell direkt hinter dem heutigen Gegner auf dem zweiten Platz in der Gruppe E.

Form

Bilanz direkte Duelle

Algerien vs. Burkina Faso: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.