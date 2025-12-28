Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoAlgerien
Moulay Hassan Stadium
team-logoBurkina Faso
Lena Krey

Algerien vs. Burkina Faso (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV sehen

Algerien trifft im Afrika Cup auf Burkina Faso. Doch wo läuft die Partie live im TV und Stream? GOAL verrät es Euch.

In der Gruppe E beim Afrika Cup kommt es am Sonntag, den 28. Dezember, zur Begegnung zwischen Algerien und Burkina Faso. Als Kulisse dient das Moulay El Hassan Stadion in Rabat. Der Anpfiff in Marokko ertönt um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Algerien vs. Burkina Faso (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV sehen

Das Spiel des Afrika-Cups zwischen Algerien und Burkina Faso ist ab 18.30 Uhr live bei DAZN zu sehen.

Alternativ überträgt auch MagentaSport die Begegnung. Dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 18.15 Uhr. 

Darüber hinaus wird die Partie auch bei Sportdigital TV sowie im Livestream gezeigt. Die Vorberichte starten ebenfalls um 18.15 Uhr, also 15 Minuten vor dem Anpfiff. Für den Stream stehen verschiedene Ticketoptionen zur Auswahl: ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat entspricht.

Anstoßzeit Algerien gegen Burkina Faso

Afrika Nations Cup - Grp. E
Moulay Hassan Stadium
Afrika Nations Cup
Algerien
ALG
Burkina Faso
BUR

Algerien vs. Burkina Faso: Aufstellungen

Algerien vs Burkina Faso Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

23
L. Zidane
2
A. Mandi
21
R. Bensebaini
25
R. Belghali
15
R. Ait Nouri
14
H. Boudaoui
10
I. Bennacer
18
M. Amoura
7
R. Mahrez
17
F. Chaibi
9
B. Bounedjah
16
Hervé Koffi
26
A. Kouassi
25
S. Yago
14
I. Dayo
12
E. Tapsoba
20
G. Sangare
18
I. Ouedraogo
22
Ibrahim Blati Touré
10
Bertrand Traoré
7
D. Ouattara
19
G. Minoungou

4-3-3

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Petkovic

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Traore

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Algerien

Algerien konnte sein Auftaktspiel am vergangenen Mittwoch gegen den Sudan für sich entscheiden (3:0). Damit belegt das Team derzeit den ersten Tabellenplatz in Gruppe E.

News über Burkina Faso

Burkina Faso hat das erste Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Äquatorialguinea mit 2:1 für sich entscheiden können. Damit stehen sie aktuell direkt hinter dem heutigen Gegner auf dem zweiten Platz in der Gruppe E.

Form

ALG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BUR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ALG

Letzte 5 Spiele

BUR

1

Sieg

3

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Algerien vs. Burkina Faso: Die Tabellen

0