Der chilenische Nationalspieler Alexis Sanchez von Manchester United hat einen Bericht der englischen Boulevardzeitung Sun dementiert, wonach der Offensivspieler auf die Entlassung von Trainer Jose Mourinho bei den Red Devils gewettet und damit 20.000 Pfund (rund 22.00 Euro) von Mannschaftskamerad Marcos Rojo gewonnen haben soll.

Via Twitter ließ der 30-Jährige verlauten: "Das ist falsch! Jose hat mir die Chance gegeben, Fußball beim besten Team der Welt zu spielen und ich habe nur Dankbarkeit für ihn. Wir sind ein wirklich vereintes Team. Wir sind Manchester United. Respekt. Ich kann es kaum erwarten, dem Team zu helfen."