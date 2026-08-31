"Aktive Gespräche": Sagt Nick Woltemade dem BVB für einen anderen Top-Klub ab?

Am Wochenende lief die Gerüchteküche in Dortmund nach der bitteren Verletzung von Neuzugang Konstantelias direkt heiß. Jaden Sancho ist wieder einmal ein Thema und dank der alten Verbindung zu Sportdirektor Ole Book wurde auch über eine Bundesliga-Rückkehr von Nick Woltemade spekuliert. Zumal die Borussen schon vor einigen Wochen bei Newcastle United angefragt haben sollen und der Offensiv-Allrounder sich seitdem bei den Magpies weiterhin nicht entscheidend durchsetzen konnte.

Doch der BVB ist längst nicht das einzige Team, das den Nationalspieler auf dem Zettel hat. Wie Transferjournalist Fabrizio Romano am Montag berichtete, seien auch die SSC Neapel und Juventus Turin am WM-Fahrer interessiert.

Insbesondere Juventus soll immer intensiver um Woltemade buhlen und befindet sich mittlerweile wohl in "aktiven Gesprächen" über eine Leihe.

Woltemade als David-Ersatz zu Juventus?

Grund für das gestiegene Interesse aus Turin ist der bevorstehende Abgang von Jonathan David, der an Atletico Madrid ausgeliehen werden soll. Nur noch letzte Details sind in den Verhandlungen zu klären, im weiteren Tagesverlauf soll eine Einigung erzielt werden. Wie Sky Italia berichtet, könnte allerdings der BVB noch dazwischengrätschen. Die Borussen werden ebenfalls mit David in Verbindung gebracht.

Die aufkommende Lücke im Juve-Angriff soll dann Woltemade füllen - oder Joshua Zirkzee. Das ehemalige Talent des FC Bayern München steht bei Juventus ebenfalls auf dem Wunschzettel. Laut Romano handelt es sich um eine "50/50-Entscheidung", wer von den beiden zeitnah bei der Alten Dame aufschlägt.

Zirkzee steht aktuell noch bei Manchester United unter Vertrag. In der vergangenen Woche erhielten die Red Devils ein Angebot für den Niederländer aus Florenz. Zirkzee selbst soll der möglichen Leihe mit einer Kaufoption für die Fiorentina aber eine Absage erteilt haben.



