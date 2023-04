50 Millionen Euro! Real Madrid offenbar scharf auf Villarreals Samuel Chukwueze

Samuel Chukwueze steht bei Real Madrid hoch im Kurs, die Königlichen wollen im Sommer für den Villarreal-Star offenbar 50 Millionen Euro aufbringen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat offenbar seine Fühler nach Flügelspieler Samuel Chukwueze vom FC Villarreal ausgestreckt. Wie die Marca berichtet, könnten die Königlichen im kommenden Sommer rund 50 Millionen Euro für den 23-Jährigen in den Ring werfen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real-Boss Florentino Perez soll als großer Fan von Chukwueze gelten und sieht im nigerianischen Nationalspieler nicht erst seit seinem Doppelpack gegen die Blancos am vergangenen Samstag eine ideale Verstärkung für den Sommer. So soll er neben Vinicius Junior künftig den Flügel beackern.

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertag von Chukwueze bei Villarreal läuft noch bis 2024 und beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Sollte der Flügelflitzer den Kontrakt allerdings nicht verlängern, könnte der Klub ihn ein Jahr vor Vertragsende für eine deutlich günstigere Summe ziehen lassen.

Konkurrenz für Real Madrid gibt es allerdings aus der Premier League, nachdem zahlreiche englische Vereine ebenfalls sehr an einer Verpflichtung interessiert sein sollen.