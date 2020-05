Die 2. Bundesliga heute live im Free-TV sehen: Alle Informationen zur kostenlosen Übertragung der Konferenz

Die 2. Bundesliga ist zurück und läuft heute sogar frei empfangbar im Fernsehen! Goal gibt Euch alle Infos zur Übertragung der Konferenz im Free-TV.

Die 2. feiert mit dem 26. Spieltag ihr Comeback nach über zwei Monaten Pause. Am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr laufen vier Spiele parallel, die Ihr alle live und kostenlos in der Konferenz schauen könnt!

Bereits am Samstag war die die erste Top-Liga hierzulande, die den Betrieb wieder aufgenomen hat. Heute steigen zudem unter anderem Tabellenführer Arminia Bielefeld, Verfolger und der ins Rennen ein.

Die Partie zwischen und , die ebenfalls heute angesetzt war, musste jedoch verschoben werden. Der Klub aus Dresden hat nach positiven Coronatests den gesamte Kader sowie den Betreuerstab in Quarantäne geschickt.

Seid live dabei, wenn die 2. Bundesliga kostenlos im Fernsehen läuft! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Konferenz live im Free-TV!

Duelle Arminia Bielefeld vs. vs. SpVgg vs. Hamburger SV SV Wehen Wiesbaden vs. VfB Stuttgart Datum So., 17. Mai 2020 | 13.30 Uhr Übertragungsart Konferenzschaltung Sender Sky Sport News HD

2. Bundesliga: Hier läuft die Konferenz heute live im Free-TV bei Sky Sport News HD

Nachdem die Bundesliga am Samstagnachmittag bereits live im Free-TV zu sehen war, zieht die 2. Bundesliga heute nach. Die Konferenz der vier Spiele wird live auf Sky Sport News HD gezeigt!

Der Nachrichtensender von Sky ist frei empfangbar und zeigt an diesem - sowie am kommenden Spieltag - die Konferenzschaltung am Sonntagnachmittag live und in voller Länge.

Pünktlich um 13.30 Uhr werden aus den vier Stadien im Wechsel die wichtigsten Szenen gezeigt. So verpasst Ihr kein Tor, keinen Elfmeter und keine Rote Karte und seid bei allen vier Spielen ständig auf Ballhöhe.

2. Bundesliga heute: Hier laufen die Einzelspiele live im Pay-TV

Wem die Ausschnitte aus den Duellen nicht reichen, kann bei Sky auch auf die Einzelspiele zugreifen. Dafür braucht Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender.

Zu welchen Konditionen Ihr das erforderliche Bundesligapaket derzeit abonnieren könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

2. Bundesliga: So verfolgt Ihr die Konferenz kostenlos im LIVE-STREAM

Die Konferenz der 2. Bundesliga könnt Ihr heute nicht nur im Fernsehen schauen, sondern auch im Internet! Sky Sport News HD überträgt sein Programm im Netz via LIVE-STREAM, der völlig kostenlos empfangbar ist.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im TV, auch hier startet die Konferenz also ab 13.30 Uhr und wechselt zwischen den Stadien hin und her - je nachdem, wo sich gerade Spannendes auf dem Platz abspielt.

Egal, ob Ihr zuhause am Laptop oder PC einschalten möchtet, oder unterwegs die 2. Bundesliga am Tablet oder Smartphone verfolgen wollt - die einzige Voraussetzung, um die Konferenz schauen zu können, ist eine stabile Internetverbindung.

Klickt Euch über diesen Link ganz einfach direkt zum LIVE-STREAM von Sky Sport News HD.

2. Bundesliga: DAZN zeigt Euch die Highlights der Spiele 40 Minuten nach Abpfiff

Ihr seid bei der Anstoßzeit um 13.30 Uhr noch unterwegs und habt keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM? Dann bietet Euch DAZN die perfekte Alternative. Schon 40 Minuten nach Abpfiff seht Ihr dort die Highlights aller Spiele der 2. Bundesliga!

Die kurzen Videos stehen ab 16 Uhr auf der Plattform bereit und können jederzeit abgerufen werden. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein Abonnement beim Streaming-Dienst, das Ihr sogar einen Monat lang kostenlos testen könnt.

Die Kosten für Eure Mitgliedschaft wird in den ersten 30 Tagen nämlich komplett von DAZN übernommen, damit Ihr das Angebot testen könnt. Solltet Ihr das Abo danach weiterführen wollen, kostet es 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Mit dem DAZN-Abo könnt Ihr übrigens nicht nur Highlights der 2. Liga anschauen, sondern auch die der Bundesliga und sogar die kompletten Montags- und Freitagsspiele der Bundesliga live sehen.

Unter diesem Link findet Ihr alle wichtigen Infos zur Anmeldung.

2. Bundesliga heute live im Free-TV: Die Übertragung der Konferenz am Sonntag im Überblick