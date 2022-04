1860 München vs. VfL Osnabrück: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der 3. Liga heute live

Wir erleben den 34. Spieltag in der 3. Liga. Hierbei geht am Samstag um 14.00 Uhr das Match zwischen 1860 München und dem VfL Osnabrück über die Bühne. Somit tritt der Vierte zu Hause gegen den Fünften an, wobei die Löwen und die Lila-Weißen 52 und 52 Punkte mitnahmen. Jedoch bestritten die Gäste ein Spiel weniger. Im ersten Saisonduell siegte das Heimteam.

1860 München gewann fünf seiner bislang letzten sieben Meisterschaftsspiele. Hierbei kamen die Punktverluste mit einer Niederlage in Mannheim und unmittelbar danach mit einem Heimremis gegen Saarbrücken zustande. Am Sonntag kehrte die Elf von Michael Köllner mit einem Auswärtserfolg gegen Freiburg II auf die Siegerstraße zurück.

Der VfL Osnabrück entschied ebenfalls fünf seiner jüngsten sieben Drittliga-Auftritte für sich. Jedoch setzten sich die Lila-Weißen seit Mitte März in drei von vier Partien durch. Die einzige Ausnahme, ein Heimremis gegen Eintracht Braunschweig, geschah nach Siegen gegen Zwickau und Viktoria Berlin. Danach gelang der Mannschaft von Daniel Scherning am Montag ein Heimsieg gegen Verl.

Heute um 14.00 Uhr findet in der 3. Liga die Partie 1860 München vs. VfL Osnabrück statt. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

1860 München vs. VfL Osnabrück: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1860 München vs. VfL Osnabrück Datum: Samstag, 16. April 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München gegen VfL Osnabrück heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Rechte an der 3. Liga berechtigen die Drittkanäle des Ersten dazu, an jedem Spieltag einige Matches im Free-TV zu zeigen. Genauer gesagt gilt das für Begegnungen, die samstags um 14.00 Uhr stattfinden. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Kräftemessens 1860 München vs. VfL Osnabrück?

1860 München – VfL Osnabrück heute live im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich Gutes zu berichten. Denn: Ihr könnt Euch das Aufeinandertreffen an der Grünwalder Straße aus Eurem Gesichtspunkt kostenfrei ansehen. Hierfür liegt Ihr beim BR und beim NDR richtig. Überdies könnt Ihr die Übertragung der Partie 1860 gegen Osnabrück in HD genießen.

Zusätzlich laufen heute um 14.00 Uhr zwei weitere Drittliga-Partien im Free-TV. Hierbei handelt es sich um die Matches Viktoria Berlin – MSV Duisburg (RBB, WDR) und Hallescher FC – Havelse (MDR). Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spiels 1860 München vs. VfL Osnabrück:

Sender: BR (HD), NDR (HD)

BR (HD), NDR (HD) Vorberichte ab: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

1860 München vs. VfL Osnabrück heute live im TV bei Magenta Sport

Außerdem hält Magenta Sport die Rechte an sämtlichen Drittliga-Partien. Allerdings benötigt Ihr für die Übertragung des Matches zwischen den Löwen und den Lila-Weißen ein Abo. Und diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresdeal entscheiden.

Weiters hängen die Preise von Eurem Telekom-Status ab. Wenn Ihr Kunden seid, müsst Ihr respektive 9,95 Euro und 60 Euro bezahlen. Andernfalls müsst Ihr 16,95 Euro und 120 Euro auf den Tisch legen. Auf der Webseite des Pay-TV-Senders findet Ihr eine Vielzahl an weiteren Infos.

Heute um 14 Uhr gehen in der 3. Liga insgesamt sechs Begegnungen über die Bühne. Demnach stehen zusätzlich zu den Partien 1860 – Osnabrück, Viktoria Berlin – MSV Duisburg und Hallescher SC – Havelse drei weitere auf dem Programm. Dabei handelt es sich um die Partien Eintracht Braunschweig – Würzburger Kickers, Meppen – BVB II und Zwickau – Wehen Wiesbaden. Somit stehen Euch sowohl Übertragungen in voller Länge als auch eine Konferenz zur Verfügung. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung des Spiels an der Grünwalder Straße:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Simon Köpfer

Simon Köpfer Kommentator: Franz Büchner

Fußballliebhaber können sich bei Magenta Sport zusätzlich zu den Partien der 3. Liga jene der Frauen-Bundesliga anschauen. Zudem umfasst das Angebot weitere Sportarten. Hierbei handelt es sich etwa um Eishockey (DEL), um Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele) und um Handball (HBL).

1860 München – VfL Osnabrück heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Abo bei Magenta Sport ergibt auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, Sinn. Denn: Der Bezahlanbieter strahlt sein vollständiges Programm ebenso als LIVE-STREAM aus. Infolgedessen könnt Ihr die Übertragung des Matches 1860 München vs. Osnabrück von überall aus ansehen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Ihr ein Endgerät (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) und einen angemessenen Internetzugang habt.

Wenn Ihr lediglich einzelne Drittliga-Begegnungen mitverfolgen möchtet, liegt Ihr bei der Plattform OneFootball richtig. Dort müsst Ihr im Rahmen einer Kooperation 3,99 Euro pro Übertragung auf den Tisch legen. Zudem gilt es, die App herunterzuladen. Weiters stehen Euch die Live-Streams des BR und des NDR laufend zur Verfügung. Ihr findet sie auf den jeweiligen Webseiten und könnt kostenlos darauf zurückgreifen.

Bei 1860 München gegen VfL Osnabrück heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie 1860 vs. Osnabrück im Bilde bleiben. Damit informieren wir Euch zu sämtlichen Schlüsselmomenten. Im Zuge dessen verschicken wir auch Push-Nachrichten.

1860 München gegen VfL Osnabrück im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im Free-TV: BR (HD), NDR (HD) Im LIVE-STREAM: Br.de / Ndr.de / Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1860 München vs. VfL Osnabrück heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Das ist die Aufstellung von 1860:

Hiller - Deichmann, Belkahia, Salger, Greilinger - Moll, Neudecker, Biankadi - Tallig, Lex - Bär

Osnabrück setzt auf folgende Aufstellung:

Kühn - Traore, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - Köhler, Kunze, Klaas - Opoku, Heider, Higl