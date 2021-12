1. FC Magdeburg vs. Waldhof Mannheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – die Übertragung der 3. Liga

Wir befinden uns am 20. Spieltag der 3. Liga. Im Zuge dessen geht am Sonntag um 13 Uhr das Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Waldhof Mannheim über die Bühne. Hierbei empfängt der Tabellenführer den Dritten.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der 1. FC Magdeburg setzte sich in seinem bislang letzten Heimspiel gegen den VfL Osnabrück mit 2:1 durch. Damit feierten die Blau-Weißen den sechsten Sieg binnen sieben Meisterschaftspartien. Nach dem einzigen Punktverlust in dieser Phase, einer Niederlage bei Viktoria Köln, gelangen zunächst Dreier gegen Braunschweig, Verl und bei 1860. Am 15. Dezember gab es für das Team von Christian Titz in einem Nachholspiel in Zwickau ein 1:1.

Unser Partner "Atelier Marcel de Well" präsentiert nach jedem Drittliga-Spiel ein besonderes Fotomotiv des 1. FC Magdeburg in der Rubrik „Wie gemalt…“.

Mehr Infos zum Künstler👨‍🎨 unter: https://t.co/AUm6CWL6Qn



📸 1. FC Magdeburg / Nicole Otremba

_______#EINMALIMMER 🔵⚪ pic.twitter.com/AugaGyhuTL — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) December 16, 2021

Waldhof Mannheim ist ebenfalls seit fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Obendrein gelang der von Patrick Glöckner trainierten Elf am 11. Dezember mit einem 2:1 bei Havelse der dritte Sieg binnen vier Matches. Damit kehrten die Schwarz-Blauen nach einem Heimremis gegen Wehen Wiesbaden sofort auf die Erfolgsspur zurück. Zuvor endete der Vormonat mit Dreiern beim MSV Duisburg sowie 1860.

Am 20. Spieltag in der 3. Liga kommt es heute um 13.00 Uhr zur Toppartie 1. FC Magdeburg gegen Waldhof Mannheim. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

1. FC Magdeburg vs. Waldhof Mannheim: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern Datum: Sonntag, 19. Dezember 2021 Uhrzeit: 13 Uhr Stadion: MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg gegen Waldhof Mannheim heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittsender des Ersten halten Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga. Daher habt Ihr regelmäßig die Möglichkeit, Euch einige Matches kostenfrei anzuschauen. Hierbei hängen die Kanäle von den beteiligten Teams ab. Aber wie sieht rund um eine Übertragung des Spiels Magdeburg vs. Waldhof im Free-TV aus?

1. FC Magdeburg – Waldhof Mannheim heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr das Drittliga-Spitzenspiel in der MCDD-Arena kostenlos mitverfolgen wollt, muss Euch GOAL enttäuschen. Und zwar deshalb, weil Magenta Sport die alleinigen Rechte am Kräftemessen 1. FC Magdeburg vs. Waldhof Mannheim besitzt. Genau genommen dürfen Drittsender der ARD lediglich samstags um 14 Uhr einige Partien im Free-TV ausstrahlen.

1. FC Magdeburg vs. Waldhof Mannheim heute live im TV bei Magenta Sport

Wenn Ihr trotzdem die Begegnung zwischen dem Tabellenführer und dem Dritter im Fernsehen anschauen wollt, müsst Ihr folgerichtig Kunden bei Magenta Sport sein. Hierbei stehen Euch beim Bezahlsender ein Jahres- und ein Monatsabo zur Verfügung. Mit der Vertragsdauer über 365 Tage bindet Ihr Euch zwar für eine längere Zeit, aber Ihr gebt pro Monat bis zu sieben Euro weniger aus. Außerdem sind die Pakete für Telekom-Kunden günstiger, wobei sie 60 Euro und 9,95 Euro kosten. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen hingegen 16,95 Euro und 120 Euro. Hier steht alles, was Ihr vor dem Vertragsabschluss wissen müsst.

Die Abonnenten bei Magenta Sport können sich also sämtliche Begegnungen der 3. Liga live ansehen. Dasselbe trifft auf Matches der Frauen-Bundesliga zu. Zusätzlich könnt Ihr Euch bei zwei oder mehr Spielen in derselben Liga mit derselben Anstoßzeit für eine Konferenz entscheiden. Wenn Ihr Euch überdies für Basketball interessiert, könnt Ihr die BBL und die EuroLeague genießen. Obendrein erstreckt sich das Angebot auf die HBL und auf die DEL. Aber schreibt Euch jetzt die Schlüsselinfos zur Übertragung von 1. FC Magdeburg – Waldhof Mannheim auf:

Übertragungsbeginn: 12.45 Uhr

12.45 Uhr Spielbeginn: 13 Uhr

13 Uhr Moderator: Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Kommentator: Alexander Küpper Wir wünschen Euch einen guten Start in die neue Woche!🔵⚫#svw07 #wirsindwaldhof // Foto: PIX-Sportfotos pic.twitter.com/KHjeYqy8kn — SV Waldhof Mannheim (@svw07) December 13, 2021

1. FC Magdeburg – Waldhof Mannheim heute im LIVE-STREAM sehen

Zusätzlich bietet der Bezahlsender sämtliche Sportereignisse ebenso im Internet an. Das bedeutet in anderen Worten, dass Ihr Euch das Duell Magdeburg vs. Waldhof von überall aus im LIVE-STREAM anschauen könnt. Und das funktioniert mit Tablets und Smartphones genauso wie mit PCs und Notebooks.

Wenn Ihr kein Abo abschließen möchtet, könnt Ihr die Kooperation des Bezahlanbieters mit der Fußball-Plattform OneFootball nützen. Hierfür müsst Ihr die App herunterladen und 2,99 Euro pro Match bezahlen.

Bei 1. FC Magdeburg gegen Waldhof Mannheim via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr möchtet kein Geld ausgeben, habt keine adäquate Internetverbindung zur Hand oder könnt nicht die gesamte Partie mitverfolgen? Auch das stellt kein Problem dar, denn bei GOAL gibt es einen LIVE-TICKER zum Match Magdeburg – Waldhof. Damit informieren wir Euch zu allen Höhepunkten, wobei Ihr im Zuge dessen Push-Mitteilungen bekommt.

1. FC Magdeburg gegen Waldhof Mannheim im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Magdeburg vs. Waldhof Mannheim: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Startformationen werden rund 60 Minuten vor dem Spielbeginn bekannt gegeben.