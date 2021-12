1. FC Köln vs. VfB Stuttgart live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wer erleben den 17. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei treten am Sonntag um 17.30 Uhr in der letzten Partie vor der Weihnachtspause der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart gegeneinander an. Im Zuge dessen empfängt der Zehnte den Viertletzten, wobei die Domstädter und die Schwaben bisher 22 beziehungsweise 17 Punkte mitnahmen.

Der 1. FC Köln gewann zwei seiner jüngsten vier Meisterschaftsspiele. Der Vormonat endete für die Geißböcke mit einem Heimerfolg im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Es folgten zunächst ein Unentschieden in einem weiteren Regionalduell bei Arminia Bielefeld sowie eine Niederlage zuhause gegen Augsburg. Am 14. Dezember kehrte das Team von Steffen Baumgart mit einem 3:2 in Wolfsburg auf die Siegerstraße zurück.

Die von Pellegrino Matarazzo trainierten Gäste schlitterten hingegen am selben Tag in eine 0:5-Heimdebakel gegen Bayern München. Damit endete eine Positivserie des VfB Stuttgart mit drei ungeschlagenen Liga-Auftritten, in denen die Schwaben sieben Zähler mitnahmen. Hierbei gelangen zunächst daheim ein 2:1 gegen Mainz 05 sowie ein 2:2 gegen Hertha BSC. Zudem setzte sich der VfB Stuttgart im bisher letzten Auswärtsspiel gegen Wolfsburg durch.

Heute geht in der Bundesliga das Traditionsduell 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart über die Bühne. Bei GOAL versorgen wir Euch mit allen Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart Datum: Sonntag, 19. Dezember 2021 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln gegen VfB Stuttgart heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1 darf drei Matches in der regulären Saison der Bundesliga im Free-TV ausstrahlen. Hierbei handelt es sich um ausgewählte Partien am 1., am 17. sowie am 18. Spieltag. Zusätzlich könnt Ihr Euch die Relegation und den Superpokal kostenlos ansehen. Aber wie steht es rund um die Übertragung des Begegnung 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart aus?

1. FC Köln – VfB Stuttgart heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten für Euch. Das Traditionsduell Köln gegen Stuttgart fällt zwar auf den 17. Spieltag, aber SAT.1 überträgt ausschließlich Freitagspartien. Daher konntet Ihr am Freitag das Heimspiel von Bayern München gegen den VfL Wolfsburg kostenfrei mitverfolgen. Das Spiel zwischen den Domstädtern und den Schwaben steigt hingegen an einem Sonntag. Deswegen kommt DAZN allein zum Zug.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart heute live im TV bei DAZN

Wenn Ihr Euch das Kräftemessen 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart ansehen möchtet, benötigt Ihr folgerichtig ein Abonnement. Hierfür stehen Euch ein Jahres- und ein Monatsdeal zur Verfügung. Die beiden Optionen kosten respektive 149,99 Euro und 14,99 Euro. Anders ausgedrückt bekommt Ihr bei einer Vertragsdauer von zwölf Monaten zwei davon geschenkt. Und dementsprechend spart Ihr ungefähr 30 Euro. Hier findet Ihr sämtliche Infos zu den Verträgen mit DAZN. Die Anmeldung erfolgt denkbar rasch. Danach müsst Ihr auf einem Smart-TV die Gratis-App herunterladen oder ein herkömmliches Fernsehgerät mit dem Notebook koppeln. Letzteres funktioniert mithilfe eines HDMI-Kabels.

Das Angebot rund um die Bundesliga umfasst neben den Sonntagsspielen die Freitagspartien und die Highlight Show am Samstag. Außerdem kommen Fans des internationalen Fußballs unter anderem mit der Champions League, der La Liga, der italienischen Serie A, der Ligue 1 und Länderspiele auf ihre Kosten. Zusätzlich erstreckt sich die Palette auf viele Wintersportarten, die NBA, die NFL, den Handball-Europacup, Boxen, MMA und Darts. Aber schreibt Euch jetzt die Eckdaten zur Übertragung des Traditionsduells Stuttgart – Köln auf:

Übertragungsbeginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Alex Schlüter

1. FC Köln gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also einen Fernseher in ein Smart-TV umfunktionieren. Das liegt daran, dass DAZN zu allen Sportereignissen ebenso einen LIVE-STREAM bereitstellt. Und mit einem WLAN-Netz oder einem adäquaten Datenvolumen lässt sich das Spiel Köln vs. Stuttgart ebenso mit Smartphones sowie Tablets mitverfolgen.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER von GOAL

Hapert es an den Kosten, am Internet oder an Zeit? Keine Sorge, denn Euch in diesen Fällen gibt es eine Lösung. Denn: Dank dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten im Traditionsduell VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln im Bilde. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von uns auch Push-Mitteilungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart

Zudem bietet die Sportschau eine weitere kostenlose Option an. Denn: Sie lädt in der Nacht von Montag auf Sonntag die Höhepunkte aller Partien des 17. Spieltags in ihrem YouTube-Kanal noch. Folgerichtig werdet Ihr auch hinsichtlich der besten Szenen im Match Köln gegen Stuttgart fündig.

1. FC Köln gegen VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anstoß bekannt gegeben.