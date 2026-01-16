Zukunft beim FC Bayern München? Leon Goretzka meldet sich zu Wort

Laut einem Bericht der Sport Bild soll die Vereinsführung Goretzkas Management mitgeteilt haben, dass die Zeichen zum Saisonende eher auf Trennung stehen und man ihm keinen neuen Vertrage anbieten werde, auch wenn die Gespräche noch nicht abschließend geführt wurden.

Schwierigkeiten, einen neuen Verein zu finden, würde er wohl nicht haben. Neben der AC Milan sollen auch Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, die SSC Neapel, Fenerbahce und der FC Barcelona ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben.