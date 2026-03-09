"Würde mich nicht wundern": Hat der FC Bayern München Felix Nmecha vom BVB im Visier?

Während Goretzka und Kimmich am vergangenen Freitag beim 4:1-Heimsieg der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach von FCB-Trainer Vincent Kompany gemeinsam vor der Abwehr aufgeboten wurden, legte sich DFB-Coach Nagelsmann erst kürzlich noch einmal fest, dass Kimmich bei der Weltmeisterschaft als Außenverteidiger auflaufen soll. Zugleich sicherte er auch Goretzka gute Chancen für die Startelf zu.

Um die weitere Position im defensiven Mittelfeld bewerben sich Pavlovic und Nmecha. Für beide hatte Hamann nur lobende Worte übrig und brachte Nmecha auch bei den Bayern ins Spiel. Der BVB-Star sei mit seinem Profil genau das, "was den Münchnern fehlt".

Daher wäre der TV-Experte (SKY) auch wenig überrascht, "wenn die FCB-Bosse bereits ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben". Abschließend erklärte Hamann, die beiden zur perfekten Lösung für die Nationalmannschaft und den deutschen Rekordmeister: "Für mich wären die beiden nicht nur ein würdiges DFB-, sondern auch adäquates Bayern-Mittelfeld, mit dem eine Mannschaft Titel gewinnen kann."