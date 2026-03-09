In seiner Kolumne im kicker äußerte sich der ehemalige Nationalspieler über die bestmögliche Besetzung des DFB-Mittelfelds bei der kommenden Weltmeisterschaft. Laut dem 52-Jährigen sollte Julian Nagelsmann auf der Sechser-Position auf das Duo Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha setzen. Eine Kombination, die er auch schon bald beim FC Bayern München vermutet.
"Würde mich nicht wundern": Hat der FC Bayern München Felix Nmecha vom BVB im Visier?
Der ehemalige Bayern-Profi zeigte sich zunächst kritisch bezüglich der gemeinsamen Aufstellung von Joshua Kimmich und Leon Goretzka als Abräumer. "Als Mittelfeld-Pärchen sind sie in den vergangenen acht Jahren nie über das Viertelfinale rausgekommen", erklärte Hamann.
Weiter analysierte er: "2020 spielte Kimmich beim Final-Turnier rechts hinten, 2024, als die Bayern letztmals im Halbfinale standen und unter Thomas Tuchel gegen Real Madrid ausschieden, ebenso. Den Beweis, dass sie zusammen im Zentrum internationales Top-Format haben, sind sie, wenn man auf die Titel-Ausbeute schaut, schuldig geblieben."
- Getty Images Sport
Hamann sicher: Nmecha und Pavlovic wären ein "adäquates Bayern-Mittelfeld"
Während Goretzka und Kimmich am vergangenen Freitag beim 4:1-Heimsieg der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach von FCB-Trainer Vincent Kompany gemeinsam vor der Abwehr aufgeboten wurden, legte sich DFB-Coach Nagelsmann erst kürzlich noch einmal fest, dass Kimmich bei der Weltmeisterschaft als Außenverteidiger auflaufen soll. Zugleich sicherte er auch Goretzka gute Chancen für die Startelf zu.
Um die weitere Position im defensiven Mittelfeld bewerben sich Pavlovic und Nmecha. Für beide hatte Hamann nur lobende Worte übrig und brachte Nmecha auch bei den Bayern ins Spiel. Der BVB-Star sei mit seinem Profil genau das, "was den Münchnern fehlt".
Daher wäre der TV-Experte (SKY) auch wenig überrascht, "wenn die FCB-Bosse bereits ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben". Abschließend erklärte Hamann, die beiden zur perfekten Lösung für die Nationalmannschaft und den deutschen Rekordmeister: "Für mich wären die beiden nicht nur ein würdiges DFB-, sondern auch adäquates Bayern-Mittelfeld, mit dem eine Mannschaft Titel gewinnen kann."
- Getty Images Sport
Nmecha könnte den BVB wohl für hohe Ablösesumme verlassen
In der Nationalmannschaft kam Nmecha bisher in sechs Partien zum Einsatz. Sein Debüt feierte er im März 2023 bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien. Er wurde vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick für Goretzka eingewechselt.
Bei der Europameisterschaft 2024 wurde er von Nagelsmann nicht nominiert. Bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und die Slowakei machte er Ende vergangenen Jahres mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Weltmeister und Experte Christoph Kramer prognostizierte Nmecha daher damals "sehr sicher" einen Stammplatz bei der WM 2026.
Auch beim BVB hat sich der 25-Jährige in der laufenden Saison unter Niko Kovac zum Schlüsselspieler entwickelt. Seine Zukunft in Dortmund ist allerdings unklar. Für eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro könnte er die Westfalen wohl verlassen. Angeblich ist sein Wunschziel allerdings nicht der FC Bayern, sondern die Premier League.
Die Statistiken von Felix Nmecha beim BVB in der Saison 2025/2026
- Spiele: 38
- Einsatzminuten: 2.855
- Tore: 5
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: -
- Rote Karten: -
