WM 2026: Warum spielt BVB-Star Julian Ryerson bei Norwegen gegen die Elfenbeinküste nicht? Verletzt, Sperre oder taktische Entscheidung?

Der Grund für Ryersons Fehlen im WM-Sechzehntelfinale zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste: Der Mann von der Dortmunder Borussia ist verletzt. Der 28-Jährige hatte sowohl beim 4:1 gegen Irak zum WM-Auftakt als auch im zweiten Gruppenspiel gegen Senegal in Norwegens Startelf gestanden.

Beim 3:2 gegen Sadio Mane und Co. verletzte sich Ryerson allerdings früh und musste bereits in der 13. Minute ausgewechselt werden. Er hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wurde daher im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) komplett geschont.

In Norwegen hatte man gehofft, dass Ryerson für das erste K.o.-Spiel gegen die Ivorer wieder zur Verfügung stehen könnte, am Montag im Training wärmte er sich zumindest mit der Mannschaft auf. Danach konnte er aber doch nur individuell trainieren, Coach Solbakken musste daher im norwegischen Rundfunk bezüglich eines möglichen Ryerson-Einsatzes verkünden: "Er ist für morgen draußen."

Normalerweise wäre der Dortmunder für das Duell mit der Elfenbeinküste auf Norwegens rechter Abwehrseite gesetzt gewesen. Bisher hat Ryerson 45 Länderspiele für die Skandinavier absolviert, in denen ihm ein Tor gelang.

Sollte Norwegen ins Achtelfinale einziehen, ist es möglich, dass Ryerson bis dahin wieder fit ist und noch bei der WM auf den Rasen zurückkehrt. Haaland und Co. würden in der Runde der letzten 16 am Sonntag (22 Uhr deutscher Zeit) auf Brasilien treffen. Ein Highlight, das Ryerson natürlich liebend gerne mitnehmen würde.