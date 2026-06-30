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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Warum spielt BVB-Star Julian Ryerson bei Norwegen gegen die Elfenbeinküste nicht? Verletzt, Sperre oder taktische Entscheidung?

Weltmeisterschaft
Elfenbeinküste - Norwegen
Elfenbeinküste
Norwegen
J. Ryerson

Norwegen trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 heute auf die Elfenbeinküste, Julian Ryerson spielt allerdings nicht. Warum fehlt der BVB-Star?

Julian Ryerson von Borussia Dortmund ist eigentlich klarer Stammspieler in der norwegischen Nationalmannschaft. Im Sechzehntelfinale der WM 2026 zwischen den Skandinaviern um Stürmerstar Erling Haaland und DFB-Gruppengegner Elfenbeinküste steht der Rechtsverteidiger allerdings nicht auf dem Platz.


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Was steckt dahinter? Ist Ryerson verletzt? Sitzt der BVB-Star eine Sperre ab? Oder hat sich Norwegens Trainer Stale Solbakken schlichtweg gegen ihn entschieden? GOAL liefert jetzt die Antwort.

  • WM 2026: Warum spielt BVB-Star Julian Ryerson bei Norwegen gegen die Elfenbeinküste nicht? Verletzt, Sperre oder taktische Entscheidung?

    Der Grund für Ryersons Fehlen im WM-Sechzehntelfinale zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste: Der Mann von der Dortmunder Borussia ist verletzt. Der 28-Jährige hatte sowohl beim 4:1 gegen Irak zum WM-Auftakt als auch im zweiten Gruppenspiel gegen Senegal in Norwegens Startelf gestanden.

    Beim 3:2 gegen Sadio Mane und Co. verletzte sich Ryerson allerdings früh und musste bereits in der 13. Minute ausgewechselt werden. Er hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wurde daher im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) komplett geschont.

    In Norwegen hatte man gehofft, dass Ryerson für das erste K.o.-Spiel gegen die Ivorer wieder zur Verfügung stehen könnte, am Montag im Training wärmte er sich zumindest mit der Mannschaft auf. Danach konnte er aber doch nur individuell trainieren, Coach Solbakken musste daher im norwegischen Rundfunk bezüglich eines möglichen Ryerson-Einsatzes verkünden: "Er ist für morgen draußen."

    Normalerweise wäre der Dortmunder für das Duell mit der Elfenbeinküste auf Norwegens rechter Abwehrseite gesetzt gewesen. Bisher hat Ryerson 45 Länderspiele für die Skandinavier absolviert, in denen ihm ein Tor gelang.

    Sollte Norwegen ins Achtelfinale einziehen, ist es möglich, dass Ryerson bis dahin wieder fit ist und noch bei der WM auf den Rasen zurückkehrt. Haaland und Co. würden in der Runde der letzten 16 am Sonntag (22 Uhr deutscher Zeit) auf Brasilien treffen. Ein Highlight, das Ryerson natürlich liebend gerne mitnehmen würde.

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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Warum spielt BVB-Star Julian Ryerson bei Norwegen gegen die Elfenbeinküste nicht? Verletzt, Sperre oder taktische Entscheidung? Seine bisherige Länderspielkarriere

    Ryerson debütierte im November 2020 für Norwegens A-Nationalmannschaft, als er bei einem 1:1 gegen Österreich in der Nations League zum Einsatz kam. Sein bisher einziges Länderspieltor erzielte er im März 2025 bei einem 5:0 gegen Moldawien in der WM-Qualifikation.

    Julian Ryerson für Norwegen in Zahlen:


    Länderspiele

    45

    Tore

    1

    Länderspieldebüt

    18. November 2020 (1:1 gegen Österreich in der Nations League)

    Torpremiere

    22. März 2025 (5:0 gegen Moldawien in der WM-Qualifikation)

    Große Turniere

    WM 2026 (bisher 2 Einsätze)


  • WM 2026: Warum spielt BVB-Star Julian Ryerson bei Norwegen gegen die Elfenbeinküste nicht? Verletzt, Sperre oder taktische Entscheidung? Übertragung im Free-TV und Live Stream

    Norwegen gegen die Elfenbeinküste könnt Ihr heute Abend live im Free-TV sehen. Die ARD überträgt das Sechzehntelfinale frei empfangbar im Fernsehen und kostenlos im Live Stream. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr mit Vorberichten, Spielbeginn ist um 19 Uhr. Moderatorin Lea Wagner führt durch die Sendung, Experte ist Thomas Hitzlsperger. Kommentiert wird Norwegen vs. Elfenbeinküste bei der ARD von Tom Bartels, dem Almuth Schult als Co-Kommentatorin zur Seite steht.


    MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!


    Wie alle 104 Spiele der WM 2026 wird Norwegen gegen Elfenbeinküste am Dienstagabend auch live bei MagentaTV übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Partien der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Um zuschauen zu können, benötigt Ihr hier allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Kommentator des Sechzehntelfinals der Norweger ist bei MagentaTV Nico Seepe.

  • haaland Getty Images

    WM 2026: Warum spielt BVB-Star Julian Ryerson bei Norwegen gegen die Elfenbeinküste nicht? Verletzt, Sperre oder taktische Entscheidung? Der WM-Kader von Norwegen


    TOR

    Orjan Nyland (FC Sevilla), Egil Selvik (FC Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)

    ABWEHR

    Kristoffer Ajer (FC Brentford), Leo Östigard (FC Genua), Torbjörn Heggem (FC Bologna), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langas (Derby County), David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Pedersen (FC Turin)

    MITTELFELD

    Sander Berge (FC Fulham), Patrick Berg (Bodö/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica Lissabon), Kristian Thorstvedt (US Sassuolo), Morten Thorsby (US Cremonese), Thelo Aasgaard (Glasgow Rangers), Martin Ödegaard (FC Arsenal)

    ANGRIFF

    Andreas Schjelderup (Benfica Lissabon), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (FC Fulham), Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City)