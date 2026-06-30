ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Norwegen vs. Elfenbeinküste heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Im Dallas Stadium treffen Elfenbeinküste und Norwegen im WM-Sechzehntelfinale 2026 aufeinander. Beide Mannschaften schlossen ihre Gruppen als Zweite ab und kämpfen nun um ein Achtelfinale gegen Brasilien oder Japan.

Die Ivorer boten in der Gruppenphase eine bemerkenswerte Vorstellung. Trainer Emerse Fae ließ sein Team in allen drei Partien als erstes Tor schießen – ein Kunststück, das bislang nur eine weitere afrikanische Nation bei einer WM geschafft hatte. Der Höhepunkt war das 2:0 gegen Curacao, bei dem Nicolas Pepe mit einem Doppelpack für die Entscheidung sorgte.

Norwegen brachte das Turnier mit Toren und Stimmung zum Leben. Die skandinavischen Fans sorgten mit ihren Sprechchören für Gänsehaut-Momente, während die Mannschaft auf dem Platz in drei Gruppenspielen 15 Tore produzierte – exakt fünf pro Partie.

Das 1:4 gegen Frankreich trübt das Bild nur oberflächlich. Trainer Stale Solbakken rotierte bewusst, ließ Erling Haaland, Martin Ödegaard und Antonio Nusa auf der Bank. Haaland selbst verteidigte die Entscheidung öffentlich und erklärte, das Ergebnis wäre auch mit den Stammspielern nicht anders ausgefallen. Die Schlüsselkräfte sind erholt und bereit.

Die Partie birgt einen besonderen Subplot: Der 19-jährige Ivoirer Yan Diomande von RB Leipzig, der als möglicher Liverpool-Transfer gehandelt wird, trifft auf seinen Klubkollegen Antonio Nusa auf Norwegens rechter Außenbahn. Das Duell der beiden Talente könnte spielentscheidend sein.

Im Mittelpunkt steht dennoch Erling Haaland. Der Manchester-City-Stürmer traf beim Turnier bereits viermal und wird von Atalanta-Verteidiger Kouakou Kossounou sowie dem 22-jährigen Ousmane Diomande aus Sporting Lissabon bewacht werden müssen.

Wer diese Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung. Das Spiel zwischen Elfenbeinküste und Norwegen beginnt am 30.06.2026 um 19 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Norwegen vs. Elfenbeinküste heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Achtelfinale zwischen Elfenbeinküste und Norwegen wird sowohl im Free-TV als auch bei MagentaTV übertragen. Der Telekom-Anbieter zeigt ohnehin alle 104 WM-Spiele live und darunter auch einige Partien der K.o.-Phase exklusiv.

Elfenbeinküste gegen Norwegen zählt nicht dazu. Die ARD bietet ebenfalls eine Live-Berichterstattung an. Im ebenfalls kostenlosen Livestream könnt Ihr via sportschau.de oder ARD-Mediathek live dabei sein. Tom Bartels und Expertin Almuth Schult kümmern sich um den Kommentar. Bei MagentaTV ist Markus Höhner im Einsatz.

Anstoßzeit Elfenbeinküste gegen Norwegen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Elfenbeinküste vs. Norwegen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Elfenbeinküste kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in die K.o.-Runde. Die jüngste Partie endete mit einem 2:0 gegen Curacao in der WM-Gruppenphase. Zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Deutschland, der ein 1:0-Sieg über Ecuador vorausging. Zwei Freundschaftsspiele vor dem Turnier brachten ein 2:1 gegen Frankreich und ein 1:0 gegen Schottland. Die Elfenbeinküste präsentiert sich in stabiler Verfassung.

Norwegen gewann drei der letzten fünf Partien, verlor einmal und spielte einmal unentschieden. Das jüngste Ergebnis war die 1:4-Niederlage gegen Frankreich, bei der Solbakken bewusst rotierte. Davor besiegten die Norweger Senegal mit 3:2 und Irak mit 4:1. Aus den Vorbereitungsspielen holten sie ein 1:1 gegen Marokko und ein 3:1 gegen Schweden. Über die fünf Spiele erzielte Norwegen 12 Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Kopf-an-Kopf-Daten zwischen Elfenbeinküste und Norwegen vor. Diese Begegnung könnte das erste Aufeinandertreffen beider Nationen bei einer WM-Endrunde sein.





Elfenbeinküste vs. Norwegen: Die Tabellen

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