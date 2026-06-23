"Chancentod" Erling Haaland setzt seine irre Serie fort - nächster BVB-Schock bei der WM

Norwegens Fans hatten auf den Rängen des Stadions von New Jersey noch nicht ein einziges Mal ihre jetzt schon legendäre Ruder-Show aufgeführt, da musste Julian Ryerson schon das Feld verlassen. Der 28-jährige Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund zog sich in der Anfangsphase eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zu und wurde in der 12. Minute für Marcus Pedersen ausgewechselt.

Dabei hatte das Spiel für Ryerson eigentlich gut begonnen: Mit einer starken Ecke bereitete er bereits in der 3. Minute Norwegens erste Topchance vor, Kristoffer Ajer vergab aber per Kopf völlig freistehend. Nach seiner Auswechslung marschierte Ryerson vor dem roten Norwegen-Block Richtung Bank, die Fans feierten ihn dabei lautstark.

Wie schlimm es Ryerson erwischt hat, ist noch nicht bekannt - vermutlich aber weniger schlimm als seinen BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck. Der 25-jährige Innenverteidiger war bei Deutschlands 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste am Samstag umgeknickt, zog sich dabei eine schwere Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zu und fällt monatelang aus, wie der DFB am Montag mitteilte.