"Wird alles dafür tun": Star-Abwehrspieler will unbedingt "Traum-Transfer" zum FC Barcelona

Barca sucht nach einem starken Nebenmann für Pau Cubarsi in der Innenverteidigung. Im Kader von Trainer Hansi Flick stehen noch für die Abwehrzentrale der aktuell verletzte Andreas Christensen sowie Kapitän Ronald Araujo, der jedoch unter dem deutschen Coach meist nur eine Nebenrolle spielt.

Bastoni geriet zuletzt in Italien schwer in die Kritik: Im entscheidenden Playoff-Rückspiel um ein WM-Ticket leistete er sich in Bosnien eine Notbremse, die die Azzurri, die zu diesem Zeitpunkt 1:0 führten, aus dem Konzept brachte. Am Ende verlor Italien im Elfmeterschießen und verpasste damit zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft.

Bastoni stammt aus der Jugend von Atalanta Bergamo und wechselte 2017 für eine Ablösesumme in Höhe von 31 Millionen Euro zu Inter. Die Nerazzurri verliehen ihn sofort für eine Saison zurück nach Bergamo und in der Saison 2018/19 an Parma Calcio, bevor sich der Abwehrmann in Mailand durchsetzte.