Alessandro Bastoni von Inter Mailand setzt angeblich alles daran, im Sommer zum FC Barcelona zu wechseln. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo.
"Wird alles dafür tun": Star-Abwehrspieler will unbedingt "Traum-Transfer" zum FC Barcelona
- AFP
Marktwert von Alessandro Bastoni liegt bei 70 Millionen Euro
Demnach will der Italiener die Nerazzurri unbedingt verlassen - und auch Inter könnte einem Deal zustimmen, wenn die Ablösesumme für den 26-Jährigen stimmt. Aktuell liegt der Marktwert des Innenverteidigers bei 70 Millionen Euro, was die Katalanen nicht zahlen können, ohne auf der Gegenseite durch Verkäufe Geld generiert zu haben.
Dem Bericht zufolge "wird Bastoni alles dafür tun", damit der Wechsel über die Bühne geht. Eine persönliche Einigung mit Barca dürfte deshalb auch das geringste Problem bei diesem möglichen "Traum-Transfer", wie ihn Mundo Deportivo aus Bastoni-Sicht nennt, darstellen.
- Getty Images
Alessandro Bastoni mit viel Gegenwind in Italien
Barca sucht nach einem starken Nebenmann für Pau Cubarsi in der Innenverteidigung. Im Kader von Trainer Hansi Flick stehen noch für die Abwehrzentrale der aktuell verletzte Andreas Christensen sowie Kapitän Ronald Araujo, der jedoch unter dem deutschen Coach meist nur eine Nebenrolle spielt.
Bastoni geriet zuletzt in Italien schwer in die Kritik: Im entscheidenden Playoff-Rückspiel um ein WM-Ticket leistete er sich in Bosnien eine Notbremse, die die Azzurri, die zu diesem Zeitpunkt 1:0 führten, aus dem Konzept brachte. Am Ende verlor Italien im Elfmeterschießen und verpasste damit zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft.
Bastoni stammt aus der Jugend von Atalanta Bergamo und wechselte 2017 für eine Ablösesumme in Höhe von 31 Millionen Euro zu Inter. Die Nerazzurri verliehen ihn sofort für eine Saison zurück nach Bergamo und in der Saison 2018/19 an Parma Calcio, bevor sich der Abwehrmann in Mailand durchsetzte.
Die Zahlen von Alessandro Bastoni in der Saison 2025/26:
- Spiele: 36
- Einsatzminuten: 2945
- Tore: 2
- Assists: 6
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.